Verstappen vence corrida sprint do GP dos EUA; Piastri e Norris abandonam

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 17h12.
O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu a corrida sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1 neste sábado (18), em Austin (Texas), e diminuiu a vantagem das McLaren na classificação do Mundial, já que o australiano Oscar Piastri e o britânico Lando Norris abandonaram na primeira volta.
Piastri, líder do Mundial, foi atingido na primeira curva pelo alemão Nico Hülkenberg (Sauber) e acabou colidindo com Norris em uma caótica largada no Circuito das Américas
Verstappen, que saiu da pole position, dominou de ponta a ponta a prova no Circuito das Américas, onde o britânico George Russell (Mercedes) e o espanhol Carlos Sainz (Williams) completaram o pódio.
Os mecânicos da McLaren terão pouco tempo para reparar os carros de Piastri e Norris antes da classificação que acontece ainda neste sábado para definir o grid de largada do GP de amanhã.
Para Verstappen, a vitória aumenta as esperanças em busca de uma virada histórica nas últimas seis etapas da temporada para alcançar seu quinto título mundial seguido.
"Fiz uma boa largada", comentou 'Mad Max' após a vitória. "Depois que o Safety Car entrou, levei algumas voltas para encontrar meu ritmo, e acho que teremos que ser mais rápidos se quisermos vencer a corrida amanhã", admitiu.
Com os oito pontos que somou neste sábado, o holandês fica a 55 pontos de Piastri e a 22 de Norris. Para McLaren, a quarta sprint do ano teve o pior início possível.
Norris, que saiu da segunda posição, não conseguiu ultrapassar Verstappen na largada e, atrás dele, Piastri se envolveu em um acidente com Hülkenberg (Sauber) e acabou atingindo o carro de seu companheiro de equipe.
Na batida, uma das rodas traseiras do carro de Norris foi arrancada e rodou pela pista no meio do pelotão. Piastri tentou continuar na corrida, mas não foi muito longe, já que sua suspensão dianteira direita estava quebrada.
O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) foi outro piloto envolvido no acidente e também abandonou.
O Safety Car entrou em ação e ficou na pista por seis voltas para a limpeza da pista.
Russell, que venceu o GP de Singapura há duas semanas, pressionou Verstappen em vários momentos da corrida, mas o holandês não perdeu a liderança
O brasileiro Gabriel Bortoleto, que largou em 20º, ganhou nove posições e terminou a prova na 11ª posição, fora da zona de pontuação.
-- Resultado da corrida sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1:
1. Max Verstappen (HOL/Red Bull)
2. George Russell (GBR/Mercedes)
3. Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes)
4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
5. Charles Leclerc (MON/Ferrari)
6. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)
7. Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull)
8. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
9. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
10. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
11. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)
12. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)
13. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)
14. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari)
15. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)
- Abandonos:
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
Fernando Alonso(ESP/Aston Martin-Mercedes)
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)
Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
-- Classificação do Mundial de Fórmula 1 2025:
.Campeonato de pilotos:
1. Oscar Piastri (AUS) 336 pontos
2. Lando Norris (GBR) 314
3. Max Verstappen (HOL) 273
4. George Russell (GBR) 237
5. Charles Leclerc (MON) 173
6. Lewis Hamilton (GBR) 125
7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 88
8. Alexander Albon (TAI) 70
9. Isack Hadjar (FRA) 39
10. Nico Hülkenberg (ALE) 37
11. Fernando Alonso (ESP) 36
12. Carlos Sainz (ESP) 32
13. Lance Stroll (CAN) 32
14. Liam Lawson (NZL) 30
15. Estéban Ocon (FRA) 28
16. Pierre Gasly (FRA) 20
17. Yuki Tsunoda (JAP) 20
18. Gabriel Bortoleto (BRA) 18
19. Oliver Bearman (GBR) 18
20. Franco Colapinto (ARG) 0
21. Jack Doohan (AUS) 0