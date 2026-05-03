Esporte

Fórmula 1 antecipa horário do GP de Miami; veja onde assistir à corrida ao vivo

Prova acontece neste domingo, 3, como parte da quarta etapa da temporada 2026 da Fórmula 1

Kimi Antonelli e Max Verstappen: o jovem vai largar na pole position, enquanto o veterano vai começar na segunda posição no GP de Miami (CHARLY TRIBALLEAU / AFP))

Kimi Antonelli e Max Verstappen: o jovem vai largar na pole position, enquanto o veterano vai começar na segunda posição no GP de Miami (CHARLY TRIBALLEAU / AFP))

Carolina Ingizza e Maria Eduarda Lameza

Publicado em 3 de maio de 2026 às 09h49.

Última atualização em 3 de maio de 2026 às 09h54.

A Fórmula 1 anunciou que o Grande Prêmio de Miami, que acontece domingo, 3, foi antecipado em três horas devido à previsão de fortes tempestades no local. A largada da corrida foi remarcada para as 14h (horário de Brasília).

"Esta decisão foi tomada para garantir o mínimo de transtornos à corrida e proporcionar a maior janela possível para a conclusão do Grande Prêmio nas melhores condições, priorizando a segurança dos pilotos, fãs, equipes e funcionários", declararam a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e os promotores da prova em nota conjunta.

O jovem piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder do campeonato, largará na pole position, seguido pelo holandês Max Verstappen (Red Bull).

Isack Hadjar, segundo piloto da Red Bull, foi desclassificado após um erro técnico da equipe e vai largar na 22ª posição. Após inspeção técnica após a classificação, a FIA identificou que o assoalho do carro do piloto se estendia dois milimetros além do permitido.

Já o brasileiro Gabriel Bortoleto vai largar na 21ª posição do grid após seu carro pegar fogo durante a classificação no sábado.

GP de Miami de Fórmula 1

A corrida principal será disputada às 14h, com 57 voltas no desafiador circuito de Miami, que tem 5.412 metros de extensão.

Onde assistir à corrida principal do GP de Miami?

A transmissão no Brasil fica por conta da Rede Globo. O SporTV3 exibe todas as sessões, enquanto a Globoplay transmite a classificação e a corrida principal.

O serviço oficial F1 TV Pro também oferece cobertura completa.

Veja o grid de largada do GP de Miami

Pos.MotoristaTempo
1Kimi Antonelli1:27.798
2Max Verstappen1:27.964
3Charles Leclerc1:28.143
4Lando Norris1:28.183
5George Russell1:28.197
6Lewis Hamilton1:28.319
7Oscar Piastri1:28.500
8Franco Colapinto1:28.762
9Pierre Gasly1:28.810
10Nico Hulkenberg1:29.439
11Liam Lawson1:29.499
12Oliver Bearman1:29.567
13Carlos Sainz1:29.568
14Esteban Ocon1:29.772
15Alexandre Albon1:29.946
16Arvid Lindblad1:30.133
17Fernando Alonso1:31.098
18Lance Stroll1:31.164
19Valtteri Bottas1:31.629
20Sérgio Pérez1:31.967
21Gabriel Bortoleto1:33.737
DQIsaque Hadjar

Como está o ranking de pilotos da F1 em 2026?

PosiçãoPilotoEquipePontos
1Kimi AntonelliMercedes75
2George RussellMercedes68
3Charles LeclercFerrari55
4Lewis HamiltonFerrari43
5Lando NorrisMcLaren33
6Oscar PiastriMcLaren28
7Oliver BearmanHaas F1 Team17
8Pierre GaslyAlpine16
9Max VerstappenRed Bull Racing16
10Liam LawsonRacing Bulls10
11Arvid LindbladRacing Bulls4
12Isack HadjarRed Bull Racing4
13Gabriel BortoletoAudi2
14Carlos SainzWilliams2
15Esteban OconHaas F1 Team1
16Franco ColapintoAlpine1
17Nico HulkenbergAudi0
18Alexander AlbonWilliams0
19Valtteri BottasCadillac0
20Sergio PerezCadillac0
21Fernando AlonsoAston Martin0
22Lance StrollAston Martin0

*Com informações da AFP

Acompanhe tudo sobre:Fórmula 1MiamiCorrida

Mais de Esporte

Copa 2026: custo médico para brasileiros nos EUA pode passar de R$ 50 mil, dizem especialistas

GP de Miami de Fórmula 1: veja horário e onde assistir à corrida ao vivo

Quanto foi o jogo do Palmeiras? Veja o placar da partida contra o Santos neste sábado

Palmeiras e Santos empatam em jogo pela 14ª quarta rodada do Brasileirão

Mais na Exame

Pop

Shakira reúne 2 milhões em Copacabana e faz show histórico no Rio

Mundo

Green Cards: emissão cai pela metade desde a volta de Trump

Esporte

Copa 2026: custo médico para brasileiros nos EUA pode passar de R$ 50 mil, dizem especialistas

Mercados

Em guerra centenária, Coca-Cola domina. Como a Pepsi ensaia recuperação?