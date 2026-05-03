Fórmula 1 antecipa horário do GP de Miami; veja onde assistir à corrida ao vivo

Kimi Antonelli e Max Verstappen: o jovem vai largar na pole position, enquanto o veterano vai começar na segunda posição no GP de Miami (CHARLY TRIBALLEAU / AFP))
Publicado em 3 de maio de 2026 às 09h49.
Última atualização em 3 de maio de 2026 às 09h54.
A Fórmula 1 anunciou que o Grande Prêmio de Miami, que acontece domingo, 3, foi antecipado em três horas devido à previsão de fortes tempestades no local. A largada da corrida foi remarcada para as 14h (horário de Brasília).
"Esta decisão foi tomada para garantir o mínimo de transtornos à corrida e proporcionar a maior janela possível para a conclusão do Grande Prêmio nas melhores condições, priorizando a segurança dos pilotos, fãs, equipes e funcionários", declararam a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e os promotores da prova em nota conjunta.
O jovem piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder do campeonato, largará na pole position, seguido pelo holandês Max Verstappen (Red Bull).
Isack Hadjar, segundo piloto da Red Bull, foi desclassificado após um erro técnico da equipe e vai largar na 22ª posição. Após inspeção técnica após a classificação, a FIA identificou que o assoalho do carro do piloto se estendia dois milimetros além do permitido.
Já o brasileiro Gabriel Bortoleto vai largar na 21ª posição do grid após seu carro pegar fogo durante a classificação no sábado.
A corrida principal será disputada às 14h, com 57 voltas no desafiador circuito de Miami, que tem 5.412 metros de extensão.
A transmissão no Brasil fica por conta da Rede Globo. O SporTV3 exibe todas as sessões, enquanto a Globoplay transmite a classificação e a corrida principal.
O serviço oficial F1 TV Pro também oferece cobertura completa.
|Pos.
|Motorista
|Tempo
|1
|Kimi Antonelli
|1:27.798
|2
|Max Verstappen
|1:27.964
|3
|Charles Leclerc
|1:28.143
|4
|Lando Norris
|1:28.183
|5
|George Russell
|1:28.197
|6
|Lewis Hamilton
|1:28.319
|7
|Oscar Piastri
|1:28.500
|8
|Franco Colapinto
|1:28.762
|9
|Pierre Gasly
|1:28.810
|10
|Nico Hulkenberg
|1:29.439
|11
|Liam Lawson
|1:29.499
|12
|Oliver Bearman
|1:29.567
|13
|Carlos Sainz
|1:29.568
|14
|Esteban Ocon
|1:29.772
|15
|Alexandre Albon
|1:29.946
|16
|Arvid Lindblad
|1:30.133
|17
|Fernando Alonso
|1:31.098
|18
|Lance Stroll
|1:31.164
|19
|Valtteri Bottas
|1:31.629
|20
|Sérgio Pérez
|1:31.967
|21
|Gabriel Bortoleto
|1:33.737
|DQ
|Isaque Hadjar
|—
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Pontos
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|75
|2
|George Russell
|Mercedes
|68
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|55
|4
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|43
|5
|Lando Norris
|McLaren
|33
|6
|Oscar Piastri
|McLaren
|28
|7
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|17
|8
|Pierre Gasly
|Alpine
|16
|9
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|16
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|10
|11
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|4
|12
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|4
|13
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|2
|14
|Carlos Sainz
|Williams
|2
|15
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|1
|16
|Franco Colapinto
|Alpine
|1
|17
|Nico Hulkenberg
|Audi
|0
|18
|Alexander Albon
|Williams
|0
|19
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0
|20
|Sergio Perez
|Cadillac
|0
|21
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0
*Com informações da AFP