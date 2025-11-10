Kimi Antonelli presenteia família Senna com seu capacete no GP

O italiano Kimi Antonelli presenteou a família Senna com o capacete usado no GP de São Paulo de Fórmula 1, 21ª etapa da temporada 2025, no Autódromo de Interlagos. O piloto da Mercedes completou a corrida na segunda colocação, conquistando seu melhor resultado na categoria máxima do esporte a motor mundial.

Antonelli assinou a viseira do capacete logo após a disputa da corrida em Interlagos. “Para a família Senna com muito amor”, escreveu o italiano, que faz sua temporada de estreia na Fórmula 1. O piloto da equipe alemã é fã de Ayrton, e usa o número 12 em homenagem ao ídolo. Kimi visitou o escritório de Senna Brands, em São Paulo, em 2024, quando ainda corria na Fórmula 2.

A homenagem foi mais uma das diversas que Ayrton Senna recebeu ao longo do final de semana. Esteban Ocon, piloto da Haas, usou um capacete com um layout desenhado por uma fã, a paraguaia Fernanda Lezcano, que levava uma imagem alusiva ao tricampeão mundial desenhada na parte de trás do casco.

Espaço para 350 convidados

Lalalli Senna, artista multiplataforma e sobrinha de Ayrton, esteve presente ao Senna Club, espaço temático ao tricampeão mundial montado em Interlagos, e exibiu peças da “Nosso Senna Collection”, que tem esculturas semelhantes à obra monumental localizada no setor A do autódromo na capital paulista.

Essa foi a segunda edição do hospitality Senna Club, em conjunto com o Grand Prix Club, em Interlagos. O espaço com capacidade para 350 convidados estendeu o grande sucesso de 2024 para mais um ano de F1 em São Paulo.