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GP de Miami: carro de Bortoleto pega fogo e brasileiro larga em último na Fórmula 1

Classificação do brasileiro foi marcada por falha mecânica, atraso nos boxes e princípio de incêndio

Brasileiro saiu tarde dos boxes, teve só uma volta rápida e acabou na última posição (CHANDAN KHANNA / AFP)

Brasileiro saiu tarde dos boxes, teve só uma volta rápida e acabou na última posição (CHANDAN KHANNA / AFP)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 2 de maio de 2026 às 18h00.

Durante a sessão classificatória do GP de Miami deste sábado, 2, o piloto da Audi Gabriel Bortoleto enfrentou problemas mecânicos, teve o carro desmontado nos boxes e ainda viu o veículo pegar fogo no fim de sua única tentativa rápida.

Com o desempenho comprometido, Bortoleto terminou a classificação na 22ª posição e vai largar em último no Grande Prêmio de Miami, marcado para este domingo, 3.

A classificação do GP de Miami começou com dificuldades para o brasileiro. Enquanto os demais pilotos já estavam na pista, o carro de Gabriel Bortoleto permanecia desmontado nos boxes, e o piloto ainda estava sem capacete, aguardando a liberação da equipe.

Restando apenas três minutos para o fim do Q1, a Audi conseguiu colocar o brasileiro na pista.

Com tempo extremamente limitado, Bortoleto teve apenas uma volta rápida para tentar avançar ao Q2, mas não conseguiu melhorar o suficiente.

O brasileiro terminou em 22º, ficando mais de um segundo atrás do penúltimo colocado, Valtteri Bottas.

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