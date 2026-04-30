GP de Miami da F1 é neste final de semana; veja tudo que você precisa saber

Fórmula 1: lista destaca os pilotos Max Verstappen e Lewis Hamilton como os mais bem pagos da competição (Mark Thompson/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 30 de abril de 2026 às 16h16.
Última atualização em 30 de abril de 2026 às 16h19.
O GP de Miami da Fórmula 1 será disputado neste fim de semana, entre sexta-feira, 1º, e domingo, 3. A etapa será realizada no circuito montado no entorno do estádio Hard Rock, nos Estados Unidos.
A prova terá formato sprint, com apenas um treino livre antes das sessões competitivas. A corrida principal está marcada para domingo.
A etapa também servirá para a Fórmula 1 testar um pacote de mudanças no uso da energia elétrica do novo motor. As alterações buscam equilibrar a recuperação e a entrega de potência.
O GP de Miami marca o retorno da temporada de 2026 da Fórmula 1 após cerca de um mês sem corridas canceladas devido às tensões no Oriente Médio.
O circuito de Miami tem 5.412 metros de extensão. A corrida será disputada em 57 voltas.
O GP de Miami terá transmissão no SporTV3, no GloboPlay e na F1TV.
As plataformas exibem o treino livre, a classificação da sprint, a sprint, a classificação da corrida principal e a prova de domingo.
Em 2025, Max Verstappen, da Red Bull, fez a pole position. A vitória ficou com Oscar Piastri, da McLaren. Lando Norris, também da McLaren, terminou em segundo.
George Russell, da Mercedes, completou o pódio. A McLaren teve destaque pelo controle da temperatura dos pneus em uma pista quente.
Piastri assumiu a liderança na volta 14, ao superar Verstappen. Kimi Antonelli terminou em sexto, e Gabriel Bortoleto largou em 13º, mas não completou a corrida por problemas no motor.