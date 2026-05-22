Além da perda de peso: estudo revela novo efeito do Wegovy no corpo

Medicamentos usados no tratamento da obesidade, como o Wegovy, podem ter um efeito além da perda de peso.

Um novo estudo sugere que substâncias da classe GLP-1 também podem agir diretamente nas articulações inflamadas de pacientes com artrite.

A descoberta foi feita por pesquisadores da Universidade de Aarhus e publicada na revista científica The Lancet Rheumatology.

Segundo os cientistas, o hormônio GLP-1 aparece em quantidades muito baixas dentro das articulações de pessoas com artrite. Isso levantou a hipótese de que medicamentos que elevam artificialmente os níveis desse hormônio poderiam influenciar diretamente os processos inflamatórios nas articulações.

O que o estudo descobriu?

Para chegar aos resultados, os pesquisadores analisaram amostras de sangue e líquido sinovial — substância presente nas articulações — de pacientes com artrite inflamatória, incluindo casos de artrite reumatoide e espondiloartrite.

A equipe identificou pela primeira vez a presença de GLP-1 no líquido sinovial desses pacientes. O pesquisador Tue Wenzel Kragstrup, responsável pelo estudo, explicou que os níveis encontrados eram muito baixos naturalmente. Porém, medicamentos como o Wegovy fornecem doses muito maiores do hormônio.

A hipótese é que essas substâncias possam atingir diretamente as articulações e ajudar a modular a inflamação, além do efeito já conhecido sobre emagrecimento e metabolismo.

Além da perda de peso

Nos dias atuais, a perda de peso já faz parte das recomendações médicas para muitos pacientes com osteoartrite, já que reduzir a carga sobre as articulações ajuda a aliviar sintomas. De acordo com o estudo, medicamentos da classe GLP-1 podem futuramente oferecer um benefício adicional, agindo diretamente nos tecidos inflamados.

Segundo as análises, os níveis de GLP-1 encontrados acompanharam os níveis presentes na corrente sanguínea. Isso sugere que aumentar a concentração do hormônio no organismo também pode elevar sua presença dentro das articulações.

Apesar dos resultados considerados promissores, os cientistas alertam que ainda não está certo de que medicamentos como Wegovy tratem artrite de forma eficaz.

O estudo apenas identificou a presença do hormônio nas articulações e levantou uma possível relação biológica com processos inflamatórios.

Diante disso, os pesquisadores pretendem investigar se os medicamentos conseguem atingir as articulações em quantidades suficientes e se realmente reduzem inflamação, dor ou progressão da doença.

O que é o GLP-1?

O GLP-1 é um hormônio produzido naturalmente pelo intestino e envolvido no controle da glicose e da saciedade.

Medicamentos como Wegovy e Ozempic imitam a ação desse hormônio e se tornaram populares no tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2.

Nos últimos anos, estudos também passaram a investigar possíveis efeitos do GLP-1 sobre outras inflamações, saúde cardiovascular e doenças metabólicas.