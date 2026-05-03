Fórmula 1: Antonelli vence GP de Miami e amplia liderança do mundial

Kimi Antonelli: piloto italiano ganha seu terceiro GP seguido (CHANDAN KHANNA / AFP)
Repórter
Publicado em 3 de maio de 2026 às 16h29.
O piloto Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, venceu o GP de Miami neste domingo, 3, após uma corrida marcada por pressão dos rivais diretos.
Durante a corrida, Antonelli foi ameaçado por Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari) e também por Max Verstappen (Red Bull). Ainda assim, conseguiu manter o controle nas voltas finais e cruzar a linha de chegada na frente.
Depois de perder a liderança no início, Antonelli viu Norris assumir o comando do pelotão. Verstappen também apareceu na briga após os primeiros pit stops, mesmo depois de ter caído para 16º nas voltas iniciais.
A virada veio na 29ª volta, quando o italiano ultrapassou Verstappen para reassumir a liderança. A partir daí, administrou uma vantagem de cerca de três segundos sobre Norris, mesmo lidando com um pequeno problema no câmbio.
Com o resultado, Antonelli chegou à sua terceira vitória na carreira e ampliou a liderança do Mundial, alcançando 100 pontos.
Lando Norris, atual detentor do título mundial, terminou na segunda posição, a 3s264 do vencedor. Seu companheiro de equipe na McLaren, Oscar Piastri, completou o pódio em terceiro, a 27s092.
George Russell, da Mercedes, ficou em quarto, seguido por Verstappen, Leclerc e Lewis Hamilton.
O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto largou em 21º e conseguiu avançar ao longo da prova. O brasileiro ganhou três posições logo no início e se beneficiou de abandonos e estratégias de pit stop para subir no pelotão.
Mesmo após perder posição para Isack Hadjar em um momento da corrida, voltou a ganhar terreno. Chegou a figurar provisoriamente no top 10 antes de cair para 13º após sua parada.
Nas voltas finais, ultrapassou Esteban Ocon e terminou na 12ª colocação.
A Fórmula 1 retorna daqui a três semanas, com o GP do Canadá, marcado para 24 de maio.