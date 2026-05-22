Quando é o próximo jogo do Palmeiras?

Após derrota para o Cerro Porteño pela fase de grupos da Copa Libertadores, os palmeirenses já têm data marcada para torcer pelo time.

O Palmeiras tem compromisso marcado pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, quando visita o Flamengo, às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada da competição.

Próximo desafio do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras ocupa a liderança do Brasileirão 2026 com 35 pontos — quatro à frente do vice-líder Flamengo. O Verdão tem ainda um jogo a mais que o rival carioca na tabela.

Uma vitória no Maracanã abriria uma vantagem confortável para o Palmeiras antes da parada para a Copa do Mundo. Uma derrota, por outro lado, daria ao Flamengo a oportunidade de assumir a liderança, dependendo apenas de seus próprios resultados.

Momento recente das equipes

Na rodada anterior do Brasileirão, o Palmeiras empatou com o Cruzeiro por 1 a 1 em Barueri. Na Libertadores, a derrota para o Cerro Porteño por 1 a 0 aumentou a pressão sobre o técnico Abel Ferreira.

Já o Flamengo chega empolgado: venceu o Estudiantes por 1 a 0 na Libertadores, com gol de Pedro, e garantiu a classificação antecipada para a próxima fase do torneio continental.

Onde assistir Flamengo x Palmeiras ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta), pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

Que horas é o jogo do Palmeiras?

O confronto acontece às 21h (de Brasília), neste sábado, 23 de maio de 2026, no Maracanã, no Rio de Janeiro.