Quando é o próximo jogo do Palmeiras?

BARUERI, BRASIL - 4 DE MARÇO: Flaco López, do Palmeiras, comemora seu gol durante a partida de ida da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Novorizontino, na Arena Barueri, em 4 de março de 2026, em Barueri, Brasil. ((Foto: William Oliveira/Eurasia Sport Images/Getty Images))
Estagiária de jornalismo
Publicado em 22 de maio de 2026 às 07h56.
Após derrota para o Cerro Porteño pela fase de grupos da Copa Libertadores, os palmeirenses já têm data marcada para torcer pelo time.
O Palmeiras tem compromisso marcado pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, quando visita o Flamengo, às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada da competição.
O Palmeiras ocupa a liderança do Brasileirão 2026 com 35 pontos — quatro à frente do vice-líder Flamengo. O Verdão tem ainda um jogo a mais que o rival carioca na tabela.
Uma vitória no Maracanã abriria uma vantagem confortável para o Palmeiras antes da parada para a Copa do Mundo. Uma derrota, por outro lado, daria ao Flamengo a oportunidade de assumir a liderança, dependendo apenas de seus próprios resultados.
Na rodada anterior do Brasileirão, o Palmeiras empatou com o Cruzeiro por 1 a 1 em Barueri. Na Libertadores, a derrota para o Cerro Porteño por 1 a 0 aumentou a pressão sobre o técnico Abel Ferreira.
Já o Flamengo chega empolgado: venceu o Estudiantes por 1 a 0 na Libertadores, com gol de Pedro, e garantiu a classificação antecipada para a próxima fase do torneio continental.
A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta), pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).
O confronto acontece às 21h (de Brasília), neste sábado, 23 de maio de 2026, no Maracanã, no Rio de Janeiro.