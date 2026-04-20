Prolongamento do bloqueio do Estreito de Ormuz pode causar escassez de cerveja na Copa do Mundo

O Reino Unido se prepara para uma possível escassez de cerveja durante a Copa do Mundo de futebol deste verão, caso o Estreito de Ormuz não seja reaberto em breve.

O país depende da importação de dióxido de carbono, utilizado na produção de refrigerantes, no abate de animais e na embalagem de alimentos, segundo o Wall Street Journal.

A produção de CO2 consome muita energia, portanto, a forte alta nos preços do gás natural desde o início dos ataques dos EUA ao Irã e o fechamento do Estreito de Ormuz por Teerã colocou em risco o fornecimento internacional. A manutenção em diversas fábricas europeias também afetou o mercado, segundo o governo britânico.

Em um exercício simulado de guerra com o codinome Exercício Turnstone, autoridades de diversos departamentos esboçaram os possíveis impactos no fornecimento de CO2 caso o Estreito de Ormuz ainda esteja fechado em junho, afirmou uma fonte familiarizada com o assunto ao jornal The Times de Londres, o primeiro a divulgar o plano.

Segundo o jornal, as autoridades constataram que o Reino Unido poderia sofrer com a escassez de diversos tipos de carne e outros produtos, e que as cervejarias também poderiam ser afetadas.

“Os Cenários de Pior Caso Razoáveis ​​são uma ferramenta de planejamento utilizada por especialistas e não representam uma previsão de eventos futuros”, declarou um porta-voz do governo.

Uma grande produtora de CO2 do Reino Unido — uma usina de bioetanol no nordeste da Inglaterra, operada por uma subsidiária da fabricante alemã de açúcar Südzucker — fechou no ano passado após um acordo comercial com os EUA que eliminou as tarifas sobre as importações de etanol americano.

O governo britânico afirmou no mês passado que estava trabalhando com a empresa para reativar a usina e garantir o fornecimento de CO2.

Quando será a Copa do Mundo?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

SAIBA MAIS SOBRE A COPA DO MUNDO