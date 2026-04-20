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Prolongamento do bloqueio do Estreito de Ormuz pode causar escassez de cerveja na Copa do Mundo

Conflito ameaça venda de dióxido de carbono, utilizado na produção de refrigerantes, no abate de animais e na embalagem de alimentos

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 20 de abril de 2026 às 16h23.

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O Reino Unido se prepara para uma possível escassez de cerveja durante a Copa do Mundo de futebol deste verão, caso o Estreito de Ormuz não seja reaberto em breve.

O país depende da importação de dióxido de carbono, utilizado na produção de refrigerantes, no abate de animais e na embalagem de alimentos, segundo o Wall Street Journal.

A produção de CO2 consome muita energia, portanto, a forte alta nos preços do gás natural desde o início dos ataques dos EUA ao Irã e o fechamento do Estreito de Ormuz por Teerã colocou em risco o fornecimento internacional. A manutenção em diversas fábricas europeias também afetou o mercado, segundo o governo britânico.

Em um exercício simulado de guerra com o codinome Exercício Turnstone, autoridades de diversos departamentos esboçaram os possíveis impactos no fornecimento de CO2 caso o Estreito de Ormuz ainda esteja fechado em junho, afirmou uma fonte familiarizada com o assunto ao jornal The Times de Londres, o primeiro a divulgar o plano.

Segundo o jornal, as autoridades constataram que o Reino Unido poderia sofrer com a escassez de diversos tipos de carne e outros produtos, e que as cervejarias também poderiam ser afetadas.

“Os Cenários de Pior Caso Razoáveis ​​são uma ferramenta de planejamento utilizada por especialistas e não representam uma previsão de eventos futuros”, declarou um porta-voz do governo.

Uma grande produtora de CO2 do Reino Unido — uma usina de bioetanol no nordeste da Inglaterra, operada por uma subsidiária da fabricante alemã de açúcar Südzucker — fechou no ano passado após um acordo comercial com os EUA que eliminou as tarifas sobre as importações de etanol americano.

O governo britânico afirmou no mês passado que estava trabalhando com a empresa para reativar a usina e garantir o fornecimento de CO2.

Quando será a Copa do Mundo?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

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