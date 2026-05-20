São Paulo tropeça contra Millonarios e adia vaga no mata-mata da Sul-Americana

São Paulo x Millonarios empataram por 1 a 1 na última terça-feira, 19, em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O resultado deixou um gosto amargo para o torcedor são-paulino, mas poderia ter sido ainda pior.

Líder do grupo, o São Paulo poderia ter garantido a classificação antecipada em caso de vitória, e isso, de fato, estava ocorrendo até os 35' do segundo tempo, mas falhas, em sequência, quase colocaram tudo a perder.

Primeiro, Dória falhou e acabou cedendo o primeiro gol do Millonarios, marcado por Hurtado. Nos minutos finais, o zagueiro novamente vacilou, mas dessa vez cometeu um pênalti. Poderia ter sido o gol da virada colombiana se Contreras não tivesse isolado a cobrança.

Embora as duas grandes chances de gol dos colombianos tenham sido de falhas individuais, o São Paulo teve muitas oportunidades de ter ampliado o marcador, e não fez. Com isso, esbarrou em problemas antigos, que marcaram a estreia de Dorival Júnior no comando da equipe.

Erros do passado voltam a assombrar o São Paulo

Dorival Júnior teve poucos dias para treinar a equipe. Anunciado em 15 de maio, o treinador foi apresentado no dia 18 e estreou já no dia 19.

Até pelo pouco tempo, Dorival não conseguiu fazer grandes ajustes no elenco. Contra o Millonarios, manteve a formação 4-2-4 utilizada pelo técnico anterior, Roger Machado. A única mudança foi utilizar Dória no lugar de Sabino.

Ainda que o defensor tenha tido erros que custaram caro para o São Paulo, o restante da equipe também não encaixou. O Tricolor insistiu em jogadas pelas laterais, que no início até foram positivas, mas depois se tornaram previsíveis.