Ver a Seleção Brasileira na Copa 2026 pode custar até R$ 19 mil — e só na fase de grupos

Os ingressos mais baratos para a fase de grupos da Copa do Mundo deste ano na América do Norte custaram, em média, US$ 200 (R$ 1.006, na cotação atual). Para a final, a entrada mínima ficou em US$ 2.030 (R$ 10.198,09).

A mudança marca uma nova fase na estratégia comercial da Fifa. Pela primeira vez, a entidade assumiu o controle direto da bilheteria do torneio, adotou preços dinâmicos e criou um mercado oficial de revenda.

Nessa plataforma, a Fifa fica com 15% pagos pelo comprador e 15% pagos pelo vendedor.

O modelo elevou os preços em relação a edições anteriores e transformou a venda de ingressos em uma aposta financeira.

Com ajuste pela inflação, os bilhetes para jogos nos Estados Unidos, no Canadá e no México custam mais que o dobro dos ingressos vendidos na Copa do Catar, em 2022. Em comparação com a edição realizada nos Estados Unidos em 1994, os preços são cerca de quatro vezes maiores.

Com isso, a Copa caminha para ser a mais cara da história.

Como a Fifa mudou a venda de ingressos

Em edições anteriores, a Fifa costumava vender entradas abaixo do limite que a demanda permitiria.

A procura por jogos da Copa historicamente superou a oferta, mas os preços eram mantidos em patamares mais acessíveis, com distribuição por sorteios.

A lógica financeira era outra. Direitos de transmissão e patrocínio tinham peso maior para a entidade do que a receita obtida diretamente nas arquibancadas.

Nesta edição, o modelo mudou. A precificação passou a acompanhar a procura, e a revenda oficial abriu uma nova fonte de arrecadação.

Alguns ingressos para a final foram listados por US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões).

Para ver os três jogos do Brasil na fase de grupos, torcedores precisariam gastar cerca de US$ 3.800 (por volta de R$ 19 mil) no mercado de revenda, o maior valor entre as seleções, segundo a The Economist.

Mesmo torcedores de Cabo Verde, que fará sua estreia em Copas do Mundo, precisariam desembolsar quase US$ 1.000 (R$ 5.029,80) para acompanhar os três primeiros jogos da seleção.

Um soccer meio football

A nova estratégia aproxima a Copa do padrão de grandes eventos esportivos dos Estados Unidos. No Super Bowl, os ingressos custam ao menos US$ 900 (R$ 4,5 mil, e a maior parte supera US$ 6.000 (R$ 30 mil).

Na Europa, a comparação é diferente. O ingresso adulto mais barato para a final da Champions League deste ano custou o equivalente a US$ 200 (R$ 1.006,00).

A alta dos preços ocorre em um momento em que a demanda ainda não se converteu em lotação total. Segundo a fonte, os ingressos ainda não se esgotaram, e hotéis em cidades-sede não parecem ter atingido capacidade máxima.

Parte dos valores na revenda pode cair até o início de algumas partidas. A queda, no entanto, pode chegar tarde para torcedores que já desistiram de viajar, especialmente diante da alta das passagens aéreas em meio a um choque de energia.