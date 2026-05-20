Esporte

Copa do Mundo 2026: Suíça divulga lista de jogadores convocados; veja

A Suíça está no Grupo B da Copa do Mundo, ao lado de Bósnia, Canadá e Catar

Granit Xhaka: capitão é recordista de partidas pela seleção suíça (Harry Langer/DeFodi Images /Getty Images)

Granit Xhaka: capitão é recordista de partidas pela seleção suíça (Harry Langer/DeFodi Images /Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 20 de maio de 2026 às 08h50.

A seleção da Suíça anunciou nesta quarta-feira, 20, a lista de 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. Entre os nomes escolhidos, 18 já disputaram edições anteriores do torneio.

Os principais destaques da convocação são o capitão Granit Xhaka, recordista de partidas pela seleção suíça, e Ricardo Rodríguez, o segundo jogador com mais jogos pela equipe nacional.

A Suíça está no Grupo B da Copa do Mundo, ao lado de Bósnia, Canadá e Catar. A estreia será no dia 13 de junho, contra o Catar, em Santa Clara, na Califórnia.

Depois, os suíços enfrentam a Bósnia, no dia 18, em Los Angeles, e encerram a fase de grupos diante do Canadá, no dia 24, no Vancouver Place.

Veja a lista de convocados da Suíça para a Copa do Mundo 2026:

Goleiros: Marvin Keller, Gregor Kobel e Yvon Mvogo.

Defensores: Manuel Akanji, Aurèle Amenda, Eray Comert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodriguez e Silvan Widmer.

Meias/Atacantes: Michel Aebischer, Zeki Amdouni, Breel Embolo, Christian Fassnacht, Remo Freuler, Cedric Itten, Ardon Jashari, Johan Manzambi, Dan Ndoye, Noah Okafor, Fabian Rieder, Djibril Sow, Ruben Vargas, Granit Xhaka e Denis Zakaria.

Copa do Mundo 2026: veja as listas de convocados já divulgadas pelas seleções

A Copa do Mundo para o Brasil

A Copa do Mundo de 2026 começa em 11 de junho. Será o maior Mundial de todos os tempos, com 48 seleções e três países-sede: EUA, Canadá e México.

O Brasil é o único país presente em todas as Copas do Mundo da Fifa, torneio que começou em 1930, e o maior campeão do torneio com cinco taças - 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.

Entre os jogadores mais icônicos que já vestiram a camisa canarinho estão Vavá, Didi, Garrincha, Pelé, Nilton Santos, Carlos Alberto Torres, Tostão, Rivellino, Romário, Bebeto, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos e tantos outros.

Com tantos craques que já passaram pela Seleção, não é de se estranhar que nosso país também é o que mais fez gols na história das Copas, com 237. Em segundo lugar vem a Alemanha, com 232, segundo dados da própria Fifa.

Veja a lista final de Ancelotti para a Copa do Mundo

Goleiros

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio).

Defensores

Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo).

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo).

Atacantes

Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos).

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