Copa do Mundo 2026: Suíça divulga lista de jogadores convocados; veja

Granit Xhaka: capitão é recordista de partidas pela seleção suíça (Harry Langer/DeFodi Images /Getty Images)
Repórter
Publicado em 20 de maio de 2026 às 08h50.
A seleção da Suíça anunciou nesta quarta-feira, 20, a lista de 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. Entre os nomes escolhidos, 18 já disputaram edições anteriores do torneio.
Os principais destaques da convocação são o capitão Granit Xhaka, recordista de partidas pela seleção suíça, e Ricardo Rodríguez, o segundo jogador com mais jogos pela equipe nacional.
A Suíça está no Grupo B da Copa do Mundo, ao lado de Bósnia, Canadá e Catar. A estreia será no dia 13 de junho, contra o Catar, em Santa Clara, na Califórnia.
Depois, os suíços enfrentam a Bósnia, no dia 18, em Los Angeles, e encerram a fase de grupos diante do Canadá, no dia 24, no Vancouver Place.
Goleiros: Marvin Keller, Gregor Kobel e Yvon Mvogo.
Defensores: Manuel Akanji, Aurèle Amenda, Eray Comert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodriguez e Silvan Widmer.
Meias/Atacantes: Michel Aebischer, Zeki Amdouni, Breel Embolo, Christian Fassnacht, Remo Freuler, Cedric Itten, Ardon Jashari, Johan Manzambi, Dan Ndoye, Noah Okafor, Fabian Rieder, Djibril Sow, Ruben Vargas, Granit Xhaka e Denis Zakaria.Copa do Mundo 2026: veja as listas de convocados já divulgadas pelas seleções
A Copa do Mundo de 2026 começa em 11 de junho. Será o maior Mundial de todos os tempos, com 48 seleções e três países-sede: EUA, Canadá e México.
O Brasil é o único país presente em todas as Copas do Mundo da Fifa, torneio que começou em 1930, e o maior campeão do torneio com cinco taças - 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.
Entre os jogadores mais icônicos que já vestiram a camisa canarinho estão Vavá, Didi, Garrincha, Pelé, Nilton Santos, Carlos Alberto Torres, Tostão, Rivellino, Romário, Bebeto, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos e tantos outros.
Com tantos craques que já passaram pela Seleção, não é de se estranhar que nosso país também é o que mais fez gols na história das Copas, com 237. Em segundo lugar vem a Alemanha, com 232, segundo dados da própria Fifa.
Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio).
Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo).
Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo).
Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos).