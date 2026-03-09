Trump ameaça Irã se houver bloqueio do Estreito de Ormuz: 'será atingido 20 vezes mais forte'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 9, que o país poderá reagir “vinte vezes mais forte” caso o Irã bloqueie o fluxo de petróleo no Estreito de Ormuz.

A declaração foi publicada na rede social Truth Social, no mesmo dia em que o republicano afirmou que espera que conflito com Teerã "termine em breve".

A manifestação ocorre em meio à pressão do mercado internacional de energia. O preço do barril de petróleo se aproximou de US$ 120, movimento que pressionou bolsas globais em meio ao cenário de incertezas no campo geopolítico.

A variação do preço do petróleo é observada por investidores, em razão do impacto direto na economia americana e no ambiente político às vésperas das eleições de novembro nos Estados Unidos.

Na publicação, Trump afirmou que o Irã poderá sofrer ataques caso interfira na passagem de embarcações na rota marítima. O Estreito de Ormuz responde pelo transporte de cerca de 20% da produção mundial de petróleo e conecta produtores do Golfo Pérsico a mercados internacionais, segundo informações da agência Reuters.

“Se o Irã fizer qualquer coisa que interrompa o fluxo de petróleo no Estreito de Ormuz, será atingido pelos Estados Unidos da América VINTE VEZES MAIS FORTE do que foi até agora”, publicou.

“Além disso, eliminaremos alvos facilmente destruíveis, o que tornará virtualmente impossível que o Irã volte a se reconstruir, como nação, novamente — Morte, Fogo e Fúria cairão sobre eles — Mas espero, e rezo, para que isso não aconteça!”

Trump também afirmou que a medida representaria um “presente” para a China e outros países dependentes da rota marítima para o abastecimento energético.

Controle do estreito de Ormuz

Mais cedo, em entrevista à emissora CBS News, o presidente declarou que avalia a possibilidade de os Estados Unidos assumirem o controle do Estreito de Ormuz. Durante a entrevista, Trump voltou a ameaçar o Irã em caso de interferência na passagem de navios.

“Se fizerem qualquer coisa errada, será o fim do Irã e vocês nunca mais ouvirão esse nome novamente”, afirmou.

Na mesma entrevista, Trump declarou que a guerra contra o Irã está “praticamente concluída”. Após as declarações sobre um possível encerramento do conflito, a cotação internacional do petróleo passou a registrar queda.

Posse do petróleo iraniano

Donald Trump deixou em aberto, nesta segunda-feira, a possibilidade de adquirir petróleo iraniano, enquanto os EUA prosseguem com uma guerra. Segundo o presidente americano, o objetivo é desarmar o Irã de modo que não represente mais uma ameaça aos EUA ou aos países vizinhos do Oriente Médio.

Trump disse à NBC News que não queria discutir se gostaria que os EUA se apoderassem do petróleo iraniano, mas acrescentou: "Certamente, as pessoas têm falado sobre isso".

Ele mencionou a Venezuela, onde os EUA lançaram uma operação em janeiro que resultou na captura do líder do país, Nicolás Maduro. Desde então, o governo Trump tem tomado medidas para garantir e explorar as reservas de petróleo da Venezuela. Em seu discurso sobre o Estado da União, no mês passado, Trump afirmou que os EUA já obtiveram mais de 80 milhões de barris de petróleo da Venezuela.

"Vejam a Venezuela", disse Trump. "As pessoas têm pensado nisso, mas é muito cedo para falar sobre isso."

Assumir o controle de alguma parte do petróleo iraniano poderia tensionar as relações dos EUA com a China. Cerca de 80% das exportações de petróleo bruto do Irã são destinadas à China, a segunda maior economia do mundo e a maior rival geopolítica dos Estados Unidos.

Suspensão temporária de sanções petrolíferas

Trump anunciou nesta segunda-feira a suspensão temporária de algumas sanções relacionadas ao petróleo para estabilizar os preços e manter o fluxo de petróleo bruto em regiões consideradas estratégicas.

Na entrevista coletiva, ele afirmou que as medidas permanecerão suspensas "até que a situação se resolva". O republicano acrescentou que, caso haja estabilização do mercado, "talvez não tenhamos que voltar a aplicá-las", indicando a possibilidade de que parte dessas restrições não seja restabelecida.

Na semana passada, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, declarou à rede de televisão Fox Business que o governo dos Estados Unidos avaliava retirar sanções sobre o petróleo russo como forma de ampliar o abastecimento global e conter a alta dos preços após o início da guerra.

O Departamento do Tesouro já havia informado que permitiria à Índia negociar, durante um período de 30 dias, cargas de petróleo russo que permaneciam retidas em navios.

Desde o início dos ataques contra o Irã, há pouco mais de uma semana, o preço do barril de petróleo subiu cerca de 30%. O fornecimento para países do Leste Asiático, que dependem principalmente de petróleo importado do Oriente Médio, já enfrenta impactos no abastecimento.

Novos ataques em Teerã

Às 18h, no horário de Brasília, as Forças de Defesa de Israel informaram, por meio de uma publicação na rede social X, que iniciaram uma onda de ataques em larga escala contra alvos do regime iraniano em Teerã.

O Comando Central dos Estados Unidos informou, em relatório divulgado nesta segunda-feira, 9, que as Forças Armadas americanas atingiram mais de 5.000 alvos iranianos desde o início dos ataques contra o país, em 28 de fevereiro.

Segundo o documento, as operações também resultaram na destruição ou em danos a 50 embarcações iranianas durante o período.