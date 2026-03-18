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Acabou a resenha? Consumo de cerveja caiu aos fins de semana, diz estudo

Queda anual no consumo doméstico da bebida contrasta com maior estabilidade no fim de 2025 e crescimento entre consumidores mais jovens

Estudo mostra que consumo de cerveja em casa caiu em 2025, mas fim do ano indica estabilidade

Estudo mostra que consumo de cerveja em casa caiu em 2025, mas fim do ano indica estabilidade

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 18 de março de 2026 às 06h42.

O consumo de cerveja dentro das casas no Brasil caiu 4,2% em 2025 na comparação com o ano anterior. O levantamento é do Worldpanel by Numerator. O hábito de beber em casa, sobretudo aos fins de semana, também apresentou retração no período.

De acordo com os dados da pesquisa, o consumo doméstico da bebida alcoólica aos sábados e domingos registrou queda de 4,4% no acumulado do ano. Apesar do resultado negativo em 2025, a análise dos três últimos meses do ano indicou maior estabilidade nos indicadores.

Segundo o levantamento, o período mostrou desaceleração no ritmo de queda, reforçando o caráter sazonal da categoria. A demanda pela bebida costuma ser influenciada por eventos, feriados e momentos de maior socialização.

Diferenças no consumo entre gerações

O comportamento de compra apresentou variações relevantes entre diferentes faixas etárias.

A Geração Z foi o único grupo a registrar crescimento expressivo no período, com alta de 44,3% no consumo dentro do lar.

Entre os demais grupos, os resultados foram de retração:

  • Late Millennials: queda de 35,0%
  • Early Millennials: redução de 3,8%
  • Geração X: queda de 4,7%
  • Baby Boomers: retração de 11,4%

Os dados indicam maior engajamento do público mais jovem com a categoria no ambiente doméstico.

Eventos podem impulsionar consumo em 2026

A análise do último trimestre também indica que o consumo da bebida permanece associado a ocasiões específicas, como festas, eventos esportivos e períodos de maior convivência social.

Segundo a pesquisa, grandes eventos — como a Copa do Mundo — podem representar oportunidades para estimular a categoria dentro do lar nos próximos anos.

Os dados integram o Painel de Consumo da Worldpanel by Numerator, que acompanha hábitos de compra e uso de produtos em milhões de lares brasileiros.

O módulo In Home monitora o comportamento de consumo em cerca de 60 milhões de domicílios no país. Já o painel de uso analisa como os produtos adquiridos são consumidos nas residências, com base em mais de 53 bilhões de ocasiões registradas em alimentos e bebidas.

O levantamento também inclui o Out of Home, que acompanha o consumo fora de casa com uma amostra representativa de 158 milhões de brasileiros.

Acompanhe tudo sobre:CervejasConsumobebidas-alcoolicas

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