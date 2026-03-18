Acabou a resenha? Consumo de cerveja caiu aos fins de semana, diz estudo

O consumo de cerveja dentro das casas no Brasil caiu 4,2% em 2025 na comparação com o ano anterior. O levantamento é do Worldpanel by Numerator. O hábito de beber em casa, sobretudo aos fins de semana, também apresentou retração no período.

De acordo com os dados da pesquisa, o consumo doméstico da bebida alcoólica aos sábados e domingos registrou queda de 4,4% no acumulado do ano. Apesar do resultado negativo em 2025, a análise dos três últimos meses do ano indicou maior estabilidade nos indicadores.

Segundo o levantamento, o período mostrou desaceleração no ritmo de queda, reforçando o caráter sazonal da categoria. A demanda pela bebida costuma ser influenciada por eventos, feriados e momentos de maior socialização.

Diferenças no consumo entre gerações

O comportamento de compra apresentou variações relevantes entre diferentes faixas etárias.

A Geração Z foi o único grupo a registrar crescimento expressivo no período, com alta de 44,3% no consumo dentro do lar.

Entre os demais grupos, os resultados foram de retração:

Late Millennials : queda de 35,0%

: queda de 35,0% Early Millennials : redução de 3,8%

: redução de 3,8% Geração X : queda de 4,7%

: queda de 4,7% Baby Boomers: retração de 11,4%

Os dados indicam maior engajamento do público mais jovem com a categoria no ambiente doméstico.

Eventos podem impulsionar consumo em 2026

A análise do último trimestre também indica que o consumo da bebida permanece associado a ocasiões específicas, como festas, eventos esportivos e períodos de maior convivência social.

Segundo a pesquisa, grandes eventos — como a Copa do Mundo — podem representar oportunidades para estimular a categoria dentro do lar nos próximos anos.

Os dados integram o Painel de Consumo da Worldpanel by Numerator, que acompanha hábitos de compra e uso de produtos em milhões de lares brasileiros.

O módulo In Home monitora o comportamento de consumo em cerca de 60 milhões de domicílios no país. Já o painel de uso analisa como os produtos adquiridos são consumidos nas residências, com base em mais de 53 bilhões de ocasiões registradas em alimentos e bebidas.

O levantamento também inclui o Out of Home, que acompanha o consumo fora de casa com uma amostra representativa de 158 milhões de brasileiros.