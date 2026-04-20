São Paulo x Grêmio hoje: veja horário, onde assistir e escalações

São Paulo: time paulista enfrenta o Grêmio hoje pelo Brasileirão 2026 (Rubens Chiri / São Paulo FC/Divulgação)
Repórter
Publicado em 20 de abril de 2026 às 18h53.
Última atualização em 20 de abril de 2026 às 19h00.
São Paulo e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira, 20, às 19h, no CFA Laudo Natel, em Cotia (SP). A partida é válida pela 7ª rodada do Brasileirão Feminino.
O São Paulo ocupa a terceira posição no campeonato, com 13 pontos, mesma pontuação de Corinthians e Palmeiras. A equipe vem embalada após vencer o Atlético-MG por 2 a 1 fora de casa e soma três jogos de invencibilidade.
Já o Grêmio tenta se aproximar da zona de classificação para as quartas de final. As Mosqueteiras chegam após vitória por 3 a 0 sobre o Vitória e vivem sequência positiva.
O time comandado por Thiago Viana aposta no bom momento para seguir na parte de cima da tabela. A equipe vem de uma sequência de um empate e duas vitórias.
O Grêmio chega em crescimento após a chegada da técnica Jéssica de Lima. A equipe engatou sequência invicta, com um empate e duas vitórias, e busca encostar no G-8 do campeonato.
As gaúchas tentam manter o ritmo para somar pontos fora de casa e ganhar posições na tabela.
O duelo entre São Paulo x Grêmio terá transmissão do SporTV.
A partida começa às 19h.
Carlinha; B. Calderan, Rafa Soares, Tayla e Clara; Aline, Karla Alves e Serrana; Robinha, Isa e Crivelari.
Lucilene; Dani Barão, Rodriguez, Mônica Ramos e Day Silva; Camila Arrieta, Rafa Marques e Camila Pini; Iara, Leidiane e Giovanninha.