Esporte

São Paulo x Grêmio hoje: veja horário, onde assistir e escalações

Tricolores se enfrentam pela 7ª rodada do Brasileirão Feminino; paulistas miram liderança e gaúchas tentam entrar no G-8

São Paulo: time paulista enfrenta o Grêmio hoje pelo Brasileirão 2026 (Rubens Chiri / São Paulo FC/Divulgação)

São Paulo: time paulista enfrenta o Grêmio hoje pelo Brasileirão 2026 (Rubens Chiri / São Paulo FC/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 20 de abril de 2026 às 18h53.

Última atualização em 20 de abril de 2026 às 19h00.

São Paulo e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira, 20, às 19h, no CFA Laudo Natel, em Cotia (SP). A partida é válida pela 7ª rodada do Brasileirão Feminino.

O São Paulo ocupa a terceira posição no campeonato, com 13 pontos, mesma pontuação de Corinthians e Palmeiras. A equipe vem embalada após vencer o Atlético-MG por 2 a 1 fora de casa e soma três jogos de invencibilidade.

Já o Grêmio tenta se aproximar da zona de classificação para as quartas de final. As Mosqueteiras chegam após vitória por 3 a 0 sobre o Vitória e vivem sequência positiva.

Como chega o São Paulo para o confronto

O time comandado por Thiago Viana aposta no bom momento para seguir na parte de cima da tabela. A equipe vem de uma sequência de um empate e duas vitórias.

Como chega o Grêmio para o confronto

O Grêmio chega em crescimento após a chegada da técnica Jéssica de Lima. A equipe engatou sequência invicta, com um empate e duas vitórias, e busca encostar no G-8 do campeonato.

As gaúchas tentam manter o ritmo para somar pontos fora de casa e ganhar posições na tabela.

Onde assistir a São Paulo x Grêmio?

O duelo entre São Paulo x Grêmio terá transmissão do SporTV.

Que horas é o jogo São Paulo x Grêmio hoje?

A partida começa às 19h.

Prováveis escalações

São Paulo (Técnico: Thiago Viana)

Carlinha; B. Calderan, Rafa Soares, Tayla e Clara; Aline, Karla Alves e Serrana; Robinha, Isa e Crivelari.

Grêmio (Técnica: Jéssica de Lima)

Lucilene; Dani Barão, Rodriguez, Mônica Ramos e Day Silva; Camila Arrieta, Rafa Marques e Camila Pini; Iara, Leidiane e Giovanninha.

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