Mirassol faz história, vence Always Ready e garante vaga nas oitavas da Libertadores

Mirassol: Equipe é um dos destaques brasileiros na Libertadores
Colaboradora
Publicado em 20 de maio de 2026 às 09h40.
O Mirassol segue fazendo história e está classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores. O Leão venceu o Always Ready, da Bolívia, por 2 a 1, na terça-feira, 19, e garantiu a vaga antecipada para o mata-mata. Agora, o time do interior de São Paulo se junta ao Corinthians, que já havia se classificado anteriormente.
Shaylon e Nathan Fogaça marcaram para os brasileiros, enquanto Jesus Jesus marcou para os bolivianos. O Mirassol ainda teve Victor Luis expulso nos minutos finais.
A partida contra os bolivianos deveria ter sido em El Alto, mas precisou ser alterada para o Paraguai devido ao clima de tensão e protestos na Bolívia.
Essa é a primeira competição internacional da história do Mirassol. A equipe conquistou a vaga após a excelente campanha feita no Brasileirão em 2025. No grupo G da competição continental, o Leão venceu quatro dos cinco jogos que disputou.
No grupo ainda tem Lanús, atual campeão da Recopa e da Sul-Americana, e uma das grandes forças argentinas, além da LDU, potência equatoriana, campeã da Sul-Americana em 2023.
Com a vitória diante dos bolivianos, o Mirassol chegou aos 12 pontos na competição, assumindo a liderança da chave. LDU e Lanús, que se enfrentam nesta quarta-feira, 20, possuem seis, enquanto o Always Ready tem três.
Na semana que vem, o Leão enfrentará o Lanús, pela última rodada da fase de grupos. Em caso de vitória, pode confirmar a liderança do grupo.
Os duelos das oitavas de final serão definidos por sorteio após o fim de todos os jogos. As partidas acontecerão somente depois da paralisação para a Copa do Mundo.