Mirassol faz história, vence Always Ready e garante vaga nas oitavas da Libertadores

O Mirassol segue fazendo história e está classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores. O Leão venceu o Always Ready, da Bolívia, por 2 a 1, na terça-feira, 19, e garantiu a vaga antecipada para o mata-mata. Agora, o time do interior de São Paulo se junta ao Corinthians, que já havia se classificado anteriormente.

Shaylon e Nathan Fogaça marcaram para os brasileiros, enquanto Jesus Jesus marcou para os bolivianos. O Mirassol ainda teve Victor Luis expulso nos minutos finais.

A partida contra os bolivianos deveria ter sido em El Alto, mas precisou ser alterada para o Paraguai devido ao clima de tensão e protestos na Bolívia.

Essa é a primeira competição internacional da história do Mirassol. A equipe conquistou a vaga após a excelente campanha feita no Brasileirão em 2025. No grupo G da competição continental, o Leão venceu quatro dos cinco jogos que disputou.

No grupo ainda tem Lanús, atual campeão da Recopa e da Sul-Americana, e uma das grandes forças argentinas, além da LDU, potência equatoriana, campeã da Sul-Americana em 2023.