Copa do Mundo 2026: confira o calendário completo da fase de grupos

A Copa do Mundo de 2026 começa em 11 de junho e termina em 19 de julho, marcando a primeira edição da história realizada simultaneamente em três países: Estados Unidos, México e Canadá. O torneio também será o maior já organizado pela Fifa, com 48 seleções participantes e 104 partidas.

A partida de abertura será disputada no Estádio Azteca, na Cidade do México, entre México e África do Sul, repetindo o confronto que inaugurou a Copa de 2010. Com isso, o Azteca se tornará o primeiro estádio a receber jogos de três edições diferentes do Mundial masculino.

A principal novidade da competição é a ampliação de 32 para 48 seleções.

As equipes foram distribuídas em 12 grupos de quatro times. Avançam para o mata-mata os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros colocados.

A fase eliminatória começa nos 32-avos de final, chamada oficialmente de Round of 32. Na prática, o campeão precisará disputar oito partidas para conquistar o título, uma a mais do que nas edições anteriores.

Quando o Brasil joga na Copa do Mundo de 2026

O Brasil está no Grupo C e terá pela frente Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase.

A estreia da seleção comandada por Carlo Ancelotti será em 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova York.

Única seleção presente em todas as edições da Copa do Mundo, o Brasil buscará o hexacampeonato 24 anos após o último título, conquistado em 2002.