Vietnã acelera obras do maior estádio do mundo, com capacidade para 135 mil pessoas

Obras avançadas do VinFast Stadium em Hanói, no Vietnã, que terá capacidade para 135 mil pessoas. (Reprodução) (Reprodução)
Redator na Exame
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 18h24.
RESUMO | As obras do futurista VinFast Stadium (antigo Trong Dong), localizado em Hanói, no Vietnã, avançam com força total em seu nono mês de construção, mantendo o plano de entregar a estrutura de concreto até o final de 2026 para se tornar o maior estádio do mundo, com capacidade para 135 mil pessoas.
O projeto de engenharia esportiva mais ambicioso da atualidade avança a passos largos na Ásia. As obras do VinFast Stadium (inicialmente conhecido como Estádio Trong Dong), localizado na região sul de Hanói, capital do Vietnã, completaram nove meses de execução, incluindo a estruturação de imponentes torres de até 80 metros de altura e a consolidação do esqueleto das quatro arquibancadas.
Iniciada em dezembro do ano passado, a construção tem mantido um ritmo acelerado — superando até mesmo períodos de adversidades climáticas desfavoráveis em agosto. A meta da construtora e do conglomerado Vingroup (responsável pelo projeto dentro do complexo esportivo internacional Hung Vuong) é finalizar toda a estrutura principal de concreto armado até o encerramento de 2026.
Com conclusão geral projetada para julho de 2027 (antecipando o cronograma original de 2028), o VinFast Stadium foi desenhado para suportar até 135 mil torcedores. Caso seja entregue nesses moldes, o local se tornará, com folga, o maior estádio de futebol e eventos do mundo, superando o atual recordista, o Rungrado Primeiro de Maio, localizado em Pyongyang (Coreia do Norte), que possui capacidade estimada em 114 mil pessoas.
O design arquitetônico do complexo homenageia a identidade cultural vietnamita, destacando-se por uma cúpula dourada moldada no formato do tradicional tambor de bronze "trong dong".
A corrida global para erguer arenas capazes de abrigar dezenas de milhares de torcedores tem marcado a história da arquitetura esportiva. Com o avanço do megaprojeto do VinFast Stadium no Vietnã, que planeja alcançar a marca de 135 mil lugares, vale a pena conhecer os maiores estádios do planeta atualmente em operação:
A nova arena está projetada para receber até 135 mil pessoas, tornando-se a maior do mundo.
As obras acontecem na região sul de Hanói, capital do Vietnã, integrando o complexo esportivo Hung Vuong.
A previsão atual de conclusão das obras é para julho de 2027, com a estrutura de concreto programada para ser finalizada até o final de 2026.
É o Rungrado Primeiro de Maio, situado em Pyongyang, na Coreia do Norte, com capacidade para 114 mil pessoas.