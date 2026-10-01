Vietnã acelera obras do maior estádio do mundo, com capacidade para 135 mil pessoas

RESUMO | As obras do futurista VinFast Stadium (antigo Trong Dong), localizado em Hanói, no Vietnã, avançam com força total em seu nono mês de construção, mantendo o plano de entregar a estrutura de concreto até o final de 2026 para se tornar o maior estádio do mundo, com capacidade para 135 mil pessoas.

O projeto de engenharia esportiva mais ambicioso da atualidade avança a passos largos na Ásia. As obras do VinFast Stadium (inicialmente conhecido como Estádio Trong Dong), localizado na região sul de Hanói, capital do Vietnã, completaram nove meses de execução, incluindo a estruturação de imponentes torres de até 80 metros de altura e a consolidação do esqueleto das quatro arquibancadas.

Iniciada em dezembro do ano passado, a construção tem mantido um ritmo acelerado — superando até mesmo períodos de adversidades climáticas desfavoráveis em agosto. A meta da construtora e do conglomerado Vingroup (responsável pelo projeto dentro do complexo esportivo internacional Hung Vuong) é finalizar toda a estrutura principal de concreto armado até o encerramento de 2026.

O maior estádio do planeta

Com conclusão geral projetada para julho de 2027 (antecipando o cronograma original de 2028), o VinFast Stadium foi desenhado para suportar até 135 mil torcedores. Caso seja entregue nesses moldes, o local se tornará, com folga, o maior estádio de futebol e eventos do mundo, superando o atual recordista, o Rungrado Primeiro de Maio, localizado em Pyongyang (Coreia do Norte), que possui capacidade estimada em 114 mil pessoas.

O design arquitetônico do complexo homenageia a identidade cultural vietnamita, destacando-se por uma cúpula dourada moldada no formato do tradicional tambor de bronze "trong dong".

Os maiores estádios do mundo em capacidade de público

A corrida global para erguer arenas capazes de abrigar dezenas de milhares de torcedores tem marcado a história da arquitetura esportiva. Com o avanço do megaprojeto do VinFast Stadium no Vietnã, que planeja alcançar a marca de 135 mil lugares, vale a pena conhecer os maiores estádios do planeta atualmente em operação:

Rungrado Primeiro de Maio (Pyongyang, Coreia do Norte): Com capacidade oficial estimada em 114.000 pessoas, o icônico estádio multiuso localizado na capital norte-coreana é o atual recordista mundial em capacidade de público.

Com capacidade oficial estimada em 114.000 pessoas, o icônico estádio multiuso localizado na capital norte-coreana é o atual recordista mundial em capacidade de público. Michigan Stadium (Ann Arbor, Estados Unidos): Conhecido popularmente como "The Big House", o estádio da Universidade de Michigan abriga partidas de futebol americano universitário e tem capacidade oficial de 101.583 lugares, embora frequentemente ultrapasse a marca de 100 mil espectadores.

Conhecido popularmente como "The Big House", o estádio da Universidade de Michigan abriga partidas de futebol americano universitário e tem capacidade oficial de 101.583 lugares, embora frequentemente ultrapasse a marca de 100 mil espectadores. Melbourne Cricket Ground - MCG (Melbourne, Austrália): Principal templo do críquete e do futebol australiano, o estádio histórico possui capacidade para 100.024 pessoas, figurando entre as maiores e mais tradicionais arenas do hemisfério sul.

Principal templo do críquete e do futebol australiano, o estádio histórico possui capacidade para 100.024 pessoas, figurando entre as maiores e mais tradicionais arenas do hemisfério sul. Camp Nou / Spotify Camp Nou (Barcelona, Espanha): A tradicional casa do FC Barcelona, atualmente em profundas fases de modernização e ampliação estrutural, tem capacidade projetada para retornar ao patamar de cerca de 105.000 lugares, posicionando-se no topo entre os clubes de futebol europeus.

A tradicional casa do FC Barcelona, atualmente em profundas fases de modernização e ampliação estrutural, tem capacidade projetada para retornar ao patamar de cerca de 105.000 lugares, posicionando-se no topo entre os clubes de futebol europeus. FNB Stadium / Soccer City (Joanesburgo, África do Sul): Palco principal da Copa do Mundo de 2010, o estádio sul-africano tem capacidade para 94.736 pessoas, sendo o maior do continente africano.

Palco principal da Copa do Mundo de 2010, o estádio sul-africano tem capacidade para 94.736 pessoas, sendo o maior do continente africano. Wembley Stadium (Londres, Inglaterra): O principal reduto do futebol inglês e da seleção nacional possui capacidade para 90.000 espectadores, combinando modernidade arquitetônica e um dos arcos mais famosos do mundo.

Qual será a capacidade total do VinFast Stadium?

A nova arena está projetada para receber até 135 mil pessoas, tornando-se a maior do mundo.

Onde o estádio está sendo construído?

As obras acontecem na região sul de Hanói, capital do Vietnã, integrando o complexo esportivo Hung Vuong.

Quando a arena deve ser inaugurada?

A previsão atual de conclusão das obras é para julho de 2027, com a estrutura de concreto programada para ser finalizada até o final de 2026.

Qual é o estádio que atualmente detém o recorde de maior capacidade do mundo?

É o Rungrado Primeiro de Maio, situado em Pyongyang, na Coreia do Norte, com capacidade para 114 mil pessoas.