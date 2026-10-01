Esporte

Vietnã acelera obras do maior estádio do mundo, com capacidade para 135 mil pessoas

O projeto faraônico, integrado ao complexo Hung Vuong e liderado pelo conglomerado Vingroup, tem conclusão geral prevista para julho de 2027, superando a marca atual do Rungrado Primeiro de Maio, na Coreia do Norte.

Obras avançadas do VinFast Stadium em Hanói, no Vietnã, que terá capacidade para 135 mil pessoas. (Reprodução) (Reprodução)

Obras avançadas do VinFast Stadium em Hanói, no Vietnã, que terá capacidade para 135 mil pessoas. (Reprodução) (Reprodução)

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 18h24.

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RESUMO | As obras do futurista VinFast Stadium (antigo Trong Dong), localizado em Hanói, no Vietnã, avançam com força total em seu nono mês de construção, mantendo o plano de entregar a estrutura de concreto até o final de 2026 para se tornar o maior estádio do mundo, com capacidade para 135 mil pessoas.

O projeto de engenharia esportiva mais ambicioso da atualidade avança a passos largos na Ásia. As obras do VinFast Stadium (inicialmente conhecido como Estádio Trong Dong), localizado na região sul de Hanói, capital do Vietnã, completaram nove meses de execução, incluindo a estruturação de imponentes torres de até 80 metros de altura e a consolidação do esqueleto das quatro arquibancadas.

Iniciada em dezembro do ano passado, a construção tem mantido um ritmo acelerado — superando até mesmo períodos de adversidades climáticas desfavoráveis em agosto. A meta da construtora e do conglomerado Vingroup (responsável pelo projeto dentro do complexo esportivo internacional Hung Vuong) é finalizar toda a estrutura principal de concreto armado até o encerramento de 2026.

O maior estádio do planeta

Com conclusão geral projetada para julho de 2027 (antecipando o cronograma original de 2028), o VinFast Stadium foi desenhado para suportar até 135 mil torcedores. Caso seja entregue nesses moldes, o local se tornará, com folga, o maior estádio de futebol e eventos do mundo, superando o atual recordista, o Rungrado Primeiro de Maio, localizado em Pyongyang (Coreia do Norte), que possui capacidade estimada em 114 mil pessoas.

O design arquitetônico do complexo homenageia a identidade cultural vietnamita, destacando-se por uma cúpula dourada moldada no formato do tradicional tambor de bronze "trong dong".

Os maiores estádios do mundo em capacidade de público

A corrida global para erguer arenas capazes de abrigar dezenas de milhares de torcedores tem marcado a história da arquitetura esportiva. Com o avanço do megaprojeto do VinFast Stadium no Vietnã, que planeja alcançar a marca de 135 mil lugares, vale a pena conhecer os maiores estádios do planeta atualmente em operação:

  • Rungrado Primeiro de Maio (Pyongyang, Coreia do Norte): Com capacidade oficial estimada em 114.000 pessoas, o icônico estádio multiuso localizado na capital norte-coreana é o atual recordista mundial em capacidade de público.
  • Michigan Stadium (Ann Arbor, Estados Unidos): Conhecido popularmente como "The Big House", o estádio da Universidade de Michigan abriga partidas de futebol americano universitário e tem capacidade oficial de 101.583 lugares, embora frequentemente ultrapasse a marca de 100 mil espectadores.
  • Melbourne Cricket Ground - MCG (Melbourne, Austrália): Principal templo do críquete e do futebol australiano, o estádio histórico possui capacidade para 100.024 pessoas, figurando entre as maiores e mais tradicionais arenas do hemisfério sul.
  • Camp Nou / Spotify Camp Nou (Barcelona, Espanha): A tradicional casa do FC Barcelona, atualmente em profundas fases de modernização e ampliação estrutural, tem capacidade projetada para retornar ao patamar de cerca de 105.000 lugares, posicionando-se no topo entre os clubes de futebol europeus.
  • FNB Stadium / Soccer City (Joanesburgo, África do Sul): Palco principal da Copa do Mundo de 2010, o estádio sul-africano tem capacidade para 94.736 pessoas, sendo o maior do continente africano.
  • Wembley Stadium (Londres, Inglaterra): O principal reduto do futebol inglês e da seleção nacional possui capacidade para 90.000 espectadores, combinando modernidade arquitetônica e um dos arcos mais famosos do mundo.

Qual será a capacidade total do VinFast Stadium?

A nova arena está projetada para receber até 135 mil pessoas, tornando-se a maior do mundo.

Onde o estádio está sendo construído?

As obras acontecem na região sul de Hanói, capital do Vietnã, integrando o complexo esportivo Hung Vuong.

Quando a arena deve ser inaugurada?

A previsão atual de conclusão das obras é para julho de 2027, com a estrutura de concreto programada para ser finalizada até o final de 2026.

Qual é o estádio que atualmente detém o recorde de maior capacidade do mundo?

É o Rungrado Primeiro de Maio, situado em Pyongyang, na Coreia do Norte, com capacidade para 114 mil pessoas.

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