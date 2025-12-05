Copa do Mundo 2026: quem está no grupo K? Veja os adversários de Portugal

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026 foi feito nesta sexta-feira, 5.

Foram definidos os grupos que se enfrentarão durante a primeira fase do torneio, que terá 48 seleções pela primeira vez na história.

Confira os países do grupo K:

Portugal

Colômbia

Uzbequistão

Repescagem Mundial ( Congo, Jamaica ou Nova Caledônia)

A vaga final será definida entre times no Torneio Classificatório da Fifa, que conta com Bolívia, Iraque, Congo, Nova Caledônia, Jamaica e Suriname.

Como funcionou o sorteio?

As 48 seleções foram divididas em quatro potes.

Os países-sede estiveram no Pote 1, junto das nove seleções mais bem colocadas no ranking da Fifa: Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.

Cada anfitrião teve uma bola de cor distinta para garantir posições específicas: México (A1, verde), Canadá (B1, vermelha) e Estados Unidos (D1, azul). As demais equipes do Pote 1 ocuparam automaticamente a posição 1 do grupo sorteado.

O Pote 2 reuniu Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália.

Já o Pote 3 foi formado por Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul.

No Pote 4 estiveram Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia e os seis vencedores dos playoffs intercontinentais — quatro da UEFA e dois de outras confederações.

O sorteio seguiu a regra de evitar que seleções da mesma confederação ficassem no mesmo grupo, com exceção da Europa, que teve 16 representantes para apenas 12 grupos. Assim, quatro grupos tiveram duas equipes europeias.

Para equilibrar o chaveamento, Espanha e Argentina foram sorteadas para grupos com trajetórias opostas, assim como França e Inglaterra, garantindo que as seleções mais bem ranqueadas só possam se enfrentar na final, caso avancem.