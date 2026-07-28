Por que adotar inteligência artificial virou questão de sobrevivência para PMEs (Imagem gerada por IA)
Jornalista
Publicado em 28 de julho de 2026 às 11h27.
A inteligência artificial deixou de ser um recurso restrito a grandes corporações. Pequenas e médias empresas (PMEs) brasileiras já incorporam a tecnologia em rotinas de atendimento, vendas e gestão, ainda que de forma desigual.
Para quem administra um pequeno negócio, entender esse movimento é essencial para não perder competitividade.
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O ambiente de negócios mudou. Ferramentas de IA generativa, antes restritas a times de tecnologia, agora estão disponíveis em aplicativos de uso cotidiano, como editores de texto, plataformas de atendimento e sistemas financeiros.
Essa democratização reduziu a barreira de entrada. Uma pequena empresa não precisa mais de um departamento de dados para automatizar tarefas repetitivas ou organizar informações de clientes.
Pesquisa da Serasa Experian, que ouviu 1.565 PMEs entre maio e junho de 2026, identificou a produtividade como principal benefício percebido pelo uso de IA.
Ainda assim, parte relevante das empresas afirma não conhecer aplicações que façam sentido para o próprio negócio.
Outro levantamento, feito pela HostGator, indica que mais de 60% das PMEs brasileiras já utilizam alguma solução baseada em IA.
No entanto, dados divulgados por veículos especializados apontam que apenas cerca de 22% aplicam a tecnologia de forma estruturada, com processos definidos e metas claras.
O contraste revela um padrão: a adoção avança rápido, mas a maturidade no uso ainda é baixa.
Tarefas repetitivas, como organização de planilhas, respostas padronizadas e triagem de documentos, podem ser automatizadas.
Isso libera tempo da equipe para atividades que exigem julgamento humano.
Chatbots e assistentes virtuais já respondem dúvidas frequentes, qualificam leads e direcionam demandas mais complexas para atendentes humanos, reduzindo tempo de espera.
Ferramentas de IA ajudam a cruzar dados de vendas, estoque e financeiro, gerando relatórios que facilitam decisões antes baseadas apenas na experiência do gestor.
A falta de conhecimento técnico é apontada como a principal barreira por diferentes pesquisas, incluindo levantamentos do Sebrae e da FGV.
Muitas empresas testam ferramentas isoladas, sem integração entre elas.
Faltam também métricas claras de sucesso. Um estudo da consultoria Nautis, com empresas de médio porte, mostrou que apenas 12% definiam indicadores de resultado antes de iniciar projetos de IA.
Sem esse planejamento, o risco é investir em tecnologia sem conseguir medir o retorno.
Especialistas recomendam começar por um processo específico, com problema bem definido, antes de expandir o uso da IA para outras áreas da empresa.
Também é indicado capacitar ao menos uma pessoa da equipe para acompanhar a implementação, evitando dependência total de fornecedores externos.
Por fim, é importante estabelecer metas mensuráveis desde o início, como redução de tempo de resposta ou aumento de conversão em vendas.
Para PMEs, o caminho não é adotar todas as ferramentas disponíveis, mas escolher aplicações com impacto direto no negócio. Começar pequeno, medir resultados e ajustar o processo tende a gerar mais retorno do que uma adoção apressada.
Capacitação segue sendo o principal diferencial nesse processo. Para quem busca uma formação estruturada sobre o tema, o Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul e EXAME, por R$ 37, reúne conteúdo técnico aplicado à realidade de gestores e empreendedores.