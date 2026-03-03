Sul-Americana começa sem times brasileiros; entenda o motivo

Sul-Americana: Competição inicia sem nenhum brasileiro na fase inicial (Esportes/Exame)
Publicado em 3 de março de 2026 às 21h08.
A Copa Sul-Americana começa hoje sem nenhum clube do Brasil na disputa. A ausência chama atenção porque o país é presença constante nas competições organizadas pela Conmebol, seja na Libertadores ou no próprio torneio.
Mas afinal, quando foi a última vez que a competição começou sem times brasileiros?
A última vez que a Copa Sul-Americana teve início sem clubes do Brasil foi em 2017, após mudanças no calendário e nos critérios de classificação da Conmebol. Naquele período, ajustes no formato das competições sul-americanas impactaram diretamente a presença de equipes brasileiras.
Desde então, o Brasil manteve participação regular no torneio, com clubes chegando a fases decisivas e até conquistando títulos.
A ausência de times brasileiros na Sul-Americana está relacionada aos critérios de classificação da temporada anterior. As vagas destinadas ao Brasil foram preenchidas por clubes que acabaram direcionados à Libertadores, enquanto outros não alcançaram posição suficiente no Campeonato Brasileiro para garantir lugar na competição continental.
Com isso, nenhum representante nacional figura na fase inicial neste ano.
A falta de clubes brasileiros na Copa Sul-Americana tem efeitos esportivos e financeiros. O torneio costuma servir como vitrine internacional para equipes da Série A e também como alternativa de calendário para clubes que não disputam a Libertadores.
Além disso, a competição movimenta premiações e cotas de transmissão relevantes para os participantes.