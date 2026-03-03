Sul-Americana começa sem times brasileiros; entenda o motivo

A Copa Sul-Americana começa hoje sem nenhum clube do Brasil na disputa. A ausência chama atenção porque o país é presença constante nas competições organizadas pela Conmebol, seja na Libertadores ou no próprio torneio.

Mas afinal, quando foi a última vez que a competição começou sem times brasileiros?

Quando o Brasil ficou fora do início da Sul-Americana?

A última vez que a Copa Sul-Americana teve início sem clubes do Brasil foi em 2017, após mudanças no calendário e nos critérios de classificação da Conmebol. Naquele período, ajustes no formato das competições sul-americanas impactaram diretamente a presença de equipes brasileiras.

Desde então, o Brasil manteve participação regular no torneio, com clubes chegando a fases decisivas e até conquistando títulos.

Por que não há brasileiros na Sul-Americana 2026?

A ausência de times brasileiros na Sul-Americana está relacionada aos critérios de classificação da temporada anterior. As vagas destinadas ao Brasil foram preenchidas por clubes que acabaram direcionados à Libertadores, enquanto outros não alcançaram posição suficiente no Campeonato Brasileiro para garantir lugar na competição continental.

Com isso, nenhum representante nacional figura na fase inicial neste ano.

O impacto da ausência do Brasil na Sul-Americana

A falta de clubes brasileiros na Copa Sul-Americana tem efeitos esportivos e financeiros. O torneio costuma servir como vitrine internacional para equipes da Série A e também como alternativa de calendário para clubes que não disputam a Libertadores.

Além disso, a competição movimenta premiações e cotas de transmissão relevantes para os participantes.