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Fase de grupos copa 2026

Lamine Yamal entra em lista da Copa do Mundo que tem Pelé no topo

O atacante já havia se tornado o jogador mais jovem a atuar e marcar em uma Eurocopa

Lamine Yamal: o jovem espanhol é o jogador mais valioso na semifinal da Copa do Mundo (ETIENNE LAURENT / AFP)

Lamine Yamal: o jovem espanhol é o jogador mais valioso na semifinal da Copa do Mundo (ETIENNE LAURENT / AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 19 de julho de 2026 às 16h19.

Última atualização em 19 de julho de 2026 às 16h25.

A Espanha tem dois representantes entre os jogadores mais jovens da história a disputar uma final de Copa do Mundo.
Confirmado entre os titulares para a decisão contra a Argentina Lamine Yamal está em campo com 19 anos e seis dias e assumirá a terceira posição do ranking histórico.
Seu companheiro de equipe, o zagueiro Pau Cubarsí, de 19 anos e 178 dias, aparece logo atrás, no quarto lugar.

Apenas dois atletas chegaram a uma final do Mundial antes dos 19 anos. O primeiro foi Pelé, que tinha 17 anos e 249 dias quando marcou dois gols na vitória do Brasil sobre a Suécia na final da Copa de 1958. O outro foi o italiano Giuseppe Bergomi, campeão do mundo aos 18 anos e 174 dias na decisão contra a Alemanha Ocidental, em 1982.

Kylian Mbappé na lista

Até a final deste domingo, o terceiro lugar da lista pertencia a Kylian Mbappé. O atacante francês disputou a decisão da Copa de 2018 com 19 anos e 207 dias e marcou um dos gols da vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, em Moscou. Com a presença de Yamal e Cubarsí na equipe titular da Espanha, o francês cai para a quinta colocação.

A marca reforça a rapidez da trajetória de Lamine Yamal no futebol internacional. O atacante já havia se tornado o jogador mais jovem a atuar e marcar em uma Eurocopa, conquistando o torneio aos 17 anos. Agora, apenas dois anos depois, chega à final de sua primeira Copa do Mundo.

Jogadores mais jovens a disputar uma final de Copa do Mundo

  1. Pelé — 17 anos e 249 dias (1958);
  2. Giuseppe Bergomi — 18 anos e 174 dias (1982);
  3. Lamine Yamal — 19 anos e 6 dias (2026);
  4. Pau Cubarsí — 19 anos e 178 dias (2026);
  5. Kylian Mbappé — 19 anos e 207 dias (2018).
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