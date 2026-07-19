Lamine Yamal entra em lista da Copa do Mundo que tem Pelé no topo

Apenas dois atletas chegaram a uma final do Mundial antes dos 19 anos. O primeiro foi Pelé, que tinha 17 anos e 249 dias quando marcou dois gols na vitória do Brasil sobre a Suécia na final da Copa de 1958. O outro foi o italiano Giuseppe Bergomi, campeão do mundo aos 18 anos e 174 dias na decisão contra a Alemanha Ocidental, em 1982.
Kylian Mbappé na lista
Até a final deste domingo, o terceiro lugar da lista pertencia a Kylian Mbappé. O atacante francês disputou a decisão da Copa de 2018 com 19 anos e 207 dias e marcou um dos gols da vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, em Moscou. Com a presença de Yamal e Cubarsí na equipe titular da Espanha, o francês cai para a quinta colocação.
A marca reforça a rapidez da trajetória de Lamine Yamal no futebol internacional. O atacante já havia se tornado o jogador mais jovem a atuar e marcar em uma Eurocopa, conquistando o torneio aos 17 anos. Agora, apenas dois anos depois, chega à final de sua primeira Copa do Mundo.
Jogadores mais jovens a disputar uma final de Copa do Mundo
- Pelé — 17 anos e 249 dias (1958);
- Giuseppe Bergomi — 18 anos e 174 dias (1982);
- Lamine Yamal — 19 anos e 6 dias (2026);
- Pau Cubarsí — 19 anos e 178 dias (2026);
- Kylian Mbappé — 19 anos e 207 dias (2018).