Lamine Yamal entra em lista da Copa do Mundo que tem Pelé no topo

Apenas dois atletas chegaram a uma final do Mundial antes dos 19 anos. O primeiro foi Pelé, que tinha 17 anos e 249 dias quando marcou dois gols na vitória do Brasil sobre a Suécia na final da Copa de 1958. O outro foi o italiano Giuseppe Bergomi, campeão do mundo aos 18 anos e 174 dias na decisão contra a Alemanha Ocidental, em 1982.

Kylian Mbappé na lista

Até a final deste domingo, o terceiro lugar da lista pertencia a Kylian Mbappé. O atacante francês disputou a decisão da Copa de 2018 com 19 anos e 207 dias e marcou um dos gols da vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, em Moscou. Com a presença de Yamal e Cubarsí na equipe titular da Espanha, o francês cai para a quinta colocação.

A marca reforça a rapidez da trajetória de Lamine Yamal no futebol internacional. O atacante já havia se tornado o jogador mais jovem a atuar e marcar em uma Eurocopa, conquistando o torneio aos 17 anos. Agora, apenas dois anos depois, chega à final de sua primeira Copa do Mundo.

Jogadores mais jovens a disputar uma final de Copa do Mundo