João Rock: festival reuniu 65 mil pessoas e 34 atrações na edição de 2026 (Redes Sociais/Reprodução)
Repórter
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 10h45.
Última atualização em 17 de novembro de 2026 às 10h51.
O João Rock, festival musical realizado em Ribeirão Preto desde 2002, anunciou que sua 24ª edição ocorrerá em 31 de julho de 2027 no Parque Permanente de Exposições. A decisão pela data foi baseada em avaliações de público após a mudança de calendário em 2026. O evento mantém seu foco em música brasileira com diversos gêneros e já promoveu um concurso cultural para sortear ingressos para aniversariantes do dia 31 de julho.
O João Rock realizará sua 24ª edição em 31 de julho de 2027, no Parque Permanente de Exposições, em Ribeirão Preto (SP). A programação e a lista de atrações serão anunciadas posteriormente.
A organização decidiu manter o evento no início do segundo semestre após a mudança de calendário adotada em 2026. Segundo os organizadores, a avaliação do público sobre o período contribuiu para a escolha da data.
Na edição de 2026, o festival recebeu 65 mil pessoas e reuniu 34 atrações em cinco palcos, com mais de 12 horas de programação. O evento tem foco na música brasileira, com apresentações de rock, rap, reggae e MPB.
Realizado desde 2002 em Ribeirão Preto, o João Rock soma mais de 300 shows ao longo de sua trajetória.
Entre as ações que antecedem a próxima edição, o festival promove o concurso cultural “Aniversariantes do João Rock”, destinado a quem nasceu em 31 de julho.
Para participar, é necessário acessar o perfil @festivaljoaorock no Instagram e responder, nos comentários da publicação do concurso, à pergunta: “Por que o João Rock seria o melhor lugar pra comemorar seu aniversário?”.
O autor da resposta escolhida receberá um par de ingressos para o Camarote João Rock. A seleção será feita pela equipe do festival, com base em criatividade, originalidade e adequação ao tema. O regulamento está disponível nas redes sociais do evento.