O João Rock realizará sua 24ª edição em 31 de julho de 2027, no Parque Permanente de Exposições, em Ribeirão Preto (SP). A programação e a lista de atrações serão anunciadas posteriormente.

A organização decidiu manter o evento no início do segundo semestre após a mudança de calendário adotada em 2026. Segundo os organizadores, a avaliação do público sobre o período contribuiu para a escolha da data.

Na edição de 2026, o festival recebeu 65 mil pessoas e reuniu 34 atrações em cinco palcos, com mais de 12 horas de programação. O evento tem foco na música brasileira, com apresentações de rock, rap, reggae e MPB.

Realizado desde 2002 em Ribeirão Preto, o João Rock soma mais de 300 shows ao longo de sua trajetória.

Concurso dará ingressos a aniversariante de 31 de julho

Entre as ações que antecedem a próxima edição, o festival promove o concurso cultural “Aniversariantes do João Rock”, destinado a quem nasceu em 31 de julho.

Para participar, é necessário acessar o perfil @festivaljoaorock no Instagram e responder, nos comentários da publicação do concurso, à pergunta: “Por que o João Rock seria o melhor lugar pra comemorar seu aniversário?”.

O autor da resposta escolhida receberá um par de ingressos para o Camarote João Rock. A seleção será feita pela equipe do festival, com base em criatividade, originalidade e adequação ao tema. O regulamento está disponível nas redes sociais do evento.