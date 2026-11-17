A inteligência artificial ganha espaço nas atividades profissionais, mas a familiaridade com ferramentas como ChatGPT, Gemini e Copilot não significa, necessariamente, saber utilizá-las de maneira estratégica. No Brasil, apenas 19,3% dos profissionais afirmam estar preparados para lidar com a tecnologia no ambiente de trabalho.

O dado faz parte do quarto capítulo da pesquisa Panorama do Trabalho no Brasil, realizada pela Serasa Experian. O levantamento ouviu 1.521 profissionais economicamente ativos ou em busca de emprego, entre novembro e dezembro de 2025.

O estudo também aponta que 60,5% dos entrevistados se consideram parcialmente preparados para utilizar inteligência artificial. O resultado indica uma lacuna entre o avanço das ferramentas e a capacidade dos trabalhadores de incorporá-las às próprias atividades.

Para analistas, coordenadores, gerentes e executivos, o desafio envolve não apenas conhecer novas plataformas, mas entender como a tecnologia pode contribuir para análises, processos, produtividade e decisões de negócio.

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Quais habilidades são necessárias para trabalhar com IA?

Desenvolver competências em inteligência artificial não significa, necessariamente, aprender programação ou construir modelos tecnológicos. Para a maioria dos profissionais, o primeiro passo é compreender o funcionamento das ferramentas e identificar aplicações relacionadas à própria área de atuação.

Um relatório publicado pelo Departamento de Ciência, Inovação e Tecnologia do Reino Unido, em janeiro de 2026, destaca que a capacidade de avaliar a confiabilidade das respostas, reconhecer riscos e proteger informações está entre as habilidades fundamentais para utilizar IA no trabalho.

Nesse contexto, algumas competências ganham relevância.

Engenharia de prompts: saber formular instruções claras, contextualizar solicitações e estabelecer critérios para as respostas permite aproveitar melhor ferramentas generativas. Um profissional de marketing, por exemplo, pode solicitar uma análise de campanhas considerando indicadores específicos, público-alvo e objetivos comerciais.

Análise crítica: ferramentas de IA podem apresentar informações incorretas, interpretações equivocadas ou dados desatualizados. Por isso, conferir fontes, comparar resultados e validar informações são etapas necessárias antes de utilizar o conteúdo em relatórios ou decisões.

Análise de dados: compreender indicadores e interpretar informações produzidas por ferramentas de IA ajuda a identificar tendências, acompanhar resultados e apoiar decisões. Em finanças, por exemplo, a tecnologia pode auxiliar na organização de dados e na identificação de variações em despesas.

Automação de processos: identificar atividades repetitivas que podem ser simplificadas com IA permite reduzir etapas operacionais. A elaboração de relatórios, a classificação de informações e a organização de documentos estão entre as possibilidades.

Governança e segurança: conhecer os limites das ferramentas, as regras de privacidade e os riscos de compartilhamento de informações corporativas também faz parte da capacitação.

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Como desenvolver habilidades em inteligência artificial?

O aprendizado pode começar com problemas concretos da rotina profissional. Em vez de testar diferentes ferramentas sem um objetivo definido, o trabalhador pode selecionar uma atividade que consome tempo e avaliar se a IA consegue auxiliar na execução.

Uma possibilidade é utilizar uma ferramenta generativa para estruturar um relatório, resumir documentos extensos ou organizar informações de uma reunião. Depois, é importante revisar o resultado, verificar possíveis erros e comparar o tempo de execução com o processo tradicional.

Outra estratégia é experimentar diferentes ferramentas. ChatGPT, Gemini, Claude e Copilot apresentam funcionalidades e integrações distintas. Conhecer suas possibilidades ajuda a identificar qual solução atende melhor a cada necessidade.

Também é importante acompanhar a evolução das aplicações de IA no próprio setor. Um profissional de finanças pode estudar ferramentas de análise e previsão, enquanto alguém de recursos humanos pode explorar soluções de triagem de informações e apoio a processos seletivos.

A capacitação formal complementa esse processo. Cursos de curta duração, treinamentos e MBAs podem aprofundar conhecimentos em tecnologia, gestão, estratégia e análise de negócios, conectando o aprendizado às demandas do mercado.

Formação executiva também pode ampliar o domínio da tecnologia

Além do conhecimento operacional, utilizar inteligência artificial de maneira estratégica exige compreender processos organizacionais, indicadores, gestão e tomada de decisão.

Nesse sentido, os MBAs são caminhos para aprofundar conhecimentos e desenvolver uma visão mais ampla sobre os desafios das empresas. A combinação entre formação executiva e familiaridade com ferramentas digitais permite compreender não apenas como utilizar a tecnologia, mas também onde ela pode gerar resultados.

O desenvolvimento de habilidades em IA depende de aprendizado contínuo, experimentação e capacidade de avaliar os resultados produzidos pelas ferramentas. Com a tecnologia presente em diferentes setores, profissionais que combinam conhecimento técnico, visão de negócio e pensamento crítico encontram mais possibilidades de aplicar esses recursos às suas atividades.

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