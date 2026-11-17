Pesquisar preços, comparar alternativas e buscar promoções são características de um perfil de consumidor que a Serasa Experian classifica como "caçadores de descontos". E, de acordo com o mais recente levantamento realizado pela empresa, esses consumidores estão distribuídos por diferentes níveis de renda: seis em cada 10 caçadores de descontos têm renda mensal de até R$ 4 mil, enquanto 13% recebem mais de R$ 10 mil por mês.

Realizado por meio do Insights Hub, plataforma de inteligência de dados da companhia, o estudo de mercado identificou 35,6 milhões de pessoas com esse comportamento no país. O número é 3,4% superior ao registrado em 2025, quando a Serasa Experian realizou a primeira versão do estudo e identificou aproximadamente 34,4 milhões de pessoas com esse perfil.

A pesquisa analisa características e afinidades de consumo a partir de uma base de mais de 153 milhões de CPFs.

“O caçador de desconto não é exatamente um consumidor de menor renda que está buscando menores preços. Muitas vezes, inclusive, o que esse cliente está procurando é algo de tíquete alto e que ele tem capacidade de comprar. Mas o que o consumidor brasileiro não dispensa é uma boa oportunidade”, afirma Fernando Hoppe, gerente de marketing solutions da Serasa Experian, em entrevista à EXAME.

Um comportamento cada vez mais digital

Segundo o estudo, a relação com o ambiente online é outra característica marcante dos caçadores de descontos: 83,6% são classificados como compradores digitais, contra 36,4% entre os consumidores que não apresentam esse perfil. A diferença chega a 47,2 pontos percentuais.

A conexão entre os dois comportamentos faz sentido, uma vez que, no comércio eletrônico, o consumidor consegue pesquisar e comparar preços em diferentes lojas com mais facilidade. Além disso, no ambiente digital, é possível encontrar cupons de desconto antes de concluir uma compra.

“O ambiente digital favorece a busca por oportunidades que, em geral, conseguem abater entre 10% e 15% no tíquete final e dinâmicas do tipo 'compre 1, leve 2'. Também percebemos um maior volume de procura em datas promocionais. Em ocasiões como Black Friday e datas duplas, o engajamento desse público dispara”, detalha Hoppe.

Millennials e vestuário no topo

Quando observados os recortes do estudo, os millennials representam 47,3% dos caçadores de descontos. Mas o comportamento tem crescido também entre a geração Z. Em um ano, a participação desse grupo mais que triplicou, passando de 5,6%, em 2025, para 18,2%, em 2026.

Já entre os segmentos de consumo, a categoria de **moda e vestuário** aparece com maior procura entre as analisadas pela Serasa Experian. Segundo a pesquisa, 52,3% dos caçadores de descontos apresentam associação com esse segmento. Food delivery e mercado aparecem na sequência, com 37,4%.

Hoppe destaca que a diferença entre categorias é um ponto importante para as estratégias comerciais. Afinal, se o consumidor interessado em descontos não é um grupo homogêneo, as marcas precisam levar isso em consideração.

"No setor de vestuário, o interesse dos caçadores de desconto por ofertas é 40% maior do que entre consumidores que não possuem esse perfil, colocando o segmento entre as principais escolhas desse público. Por outro lado, na categoria de produtos de beleza, a concessão de desconto direto não gera uma atração diferenciada, registrando a mesma taxa de engajamento (entre 7% e 8%) tanto para caçadores quanto para não caçadores", detalha o executivo.

A categoria de eletrônicos destaca-se como líder nas intenções de compra durante a Black Friday, mas perde o topo em ocasiões como o Dia das Mães, quando a busca migra para presentes e itens voltados ao mercado feminino.

"Esses dados nos mostram que estratégias genéricas de preço baixo, sem segmentação por categoria, podem resultar no desperdício de investimentos de marketing."

De olho na Black Friday

Os caçadores de descontos têm uma relação especial com a Black Friday. Segundo o levantamento, 35,3% desse público apresentam afinidade com a data, contra 7,1% entre os consumidores que não têm esse perfil. A associação é praticamente cinco vezes maior no primeiro grupo.

Para Hoppe, esse é um insight da Serasa Experian que pode ajudar as empresas a planejar suas estratégias nesse período. Em vez de direcionar a mesma comunicação para toda a base de clientes, os varejistas podem identificar quem tem maior propensão a responder a determinadas ofertas e categorias.

"Não é sobre simplesmente encontrar uma pessoa que gosta de desconto, mas usar uma inteligência de dados para compreender como esse comportamento se relaciona com cada ocasião específica. Lembre-se, estamos falando de um público antenado e fortemente conectado ao ambiente digital. Ele reconhece o valor real dos produtos e identifica promoções legítimas, tornando ineficazes táticas como o aumento prévio de preços para simular abatimentos", destaca Hoppe.

A Serasa Experian também defende que a segmentação permite ir além de campanhas baseadas exclusivamente na redução de preços. “Quando você consegue entender o que é importante para o seu consumidor, você tem um retorno maior dentro das suas campanhas”, finaliza o executivo.