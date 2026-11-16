O técnico Carlo Ancelotti fez uma autocrítica de seu trabalho à frente da Seleção Brasileira e rebateu as declarações de Romário durante entrevista coletiva nesta segunda-feira, 16, em Singapura.

Na véspera do amistoso contra a seleção local, o italiano reconheceu que o desempenho da equipe ainda não é suficiente, afirmou que precisa fazer mais e prometeu trabalhar para recolocar o Brasil entre as seleções mais competitivas do mundo.

"É um novo trabalho, eu gosto muito do que estamos fazendo, mas a minha avaliação é de que não é suficiente. Tenho que fazer mais e vou fazer mais. Gosto de estar aqui, gosto de estar na Seleção e tenho que melhorar. Tenho que fazer mais para a Seleção voltar a ser competitiva. É muito tempo sem ser competitivo", declarou.

O treinador também comentou as críticas de Romário, que pediu publicamente sua saída do comando da equipe após a derrota por 3 a 2 para o Japão, no último sábado, 14. Ancelotti reconheceu o direito de manifestação do ex-atacante, mas respondeu o tetracampeão em tom irônico:

"É a liberdade de expressão e, em um país democrático, todo mundo pode opinar. Romário deu opinião e é um direito de todos que podem falar mentiras, verdades ou bobagens. A verdade é que Romário fala muito e é um direito dele", afirmou.

O que Romário disse sobre Ancelotti?

A manifestação de Romário aconteceu nas redes sociais, depois da derrota brasileira para o Japão. O ex-atacante, campeão da Copa do Mundo de 1994 e atual senador, pediu que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) demitisse o treinador italiano.

"Ancelotti, chega! Faça as malas e vá embora", escreveu. Embora tenha reconhecido a trajetória vitoriosa do técnico no futebol de clubes, Romário afirmou que o currículo do italiano não havia se traduzido em resultados satisfatórios na Seleção.

O ex-jogador também cobrou uma atitude do presidente da CBF, Samir Xaud, e afirmou que o Brasil não poderia correr o risco de comprometer mais uma participação em uma Copa do Mundo.

A pressão sobre Ancelotti aumentou depois do revés diante dos japoneses, a segunda derrota do Brasil para o adversário na história. A equipe chegou a abrir 2 a 0, mas sofreu a virada por 3 a 2. O italiano ainda foi expulso nos minutos finais por reclamação.

Ancelotti explica fase de testes e projeta mudanças

Apesar da autocrítica, Ancelotti defendeu o processo de renovação da equipe e afirmou que a comissão técnica ainda está avaliando jogadores para formar a base do próximo ciclo. O treinador citou as oportunidades concedidas a nomes como Gabriel Bontempo, André e Jonathan Jesus e considerou positivas as primeiras avaliações.

"O momento é claro que é de testes. Estamos testando novos jogadores, começando por Gabriel Bontempo, André, Jonathan Jesus... São avaliações muito positivas, sem citar todos nominalmente. Esperamos sempre jogar bem, mas é incompatível fazer testes, renovar e ter o time pronto."

"Estamos testando novos jogadores. São avaliações muito positivas, sem citar todos nominalmente. Esperamos sempre jogar bem, mas é incompatível fazer testes, renovar e ter o time pronto. Pensamos todos que o time está no caminho correto. Seguimos com muita confiança neste caminho e faremos testes contra Singapura", explicou.

O italiano também apontou que a derrota para o Japão evidenciou aspectos que precisam ser corrigidos, principalmente no sistema defensivo. Segundo ele, a Seleção apresentou pontos positivos no ataque, mas ainda precisa evoluir na proteção à própria área.

"Neste momento, temos que avaliar o que estamos fazendo bem e o que temos que melhorar. Alguns aspectos contra o Japão mostraram que temos que evoluir mais no aspecto defensivo do que no ofensivo. Mas estamos no caminho certo para termos uma Seleção muito forte no futuro", afirmou.

Para o amistoso contra Singapura, marcado para esta terça-feira, 17, às 7h (de Brasília), Ancelotti confirmou mudanças na equipe titular e antecipou o trio de ataque: Estêvão, Endrick e Vinicius Júnior. O treinador não poderá comandar o time à beira do campo por causa da expulsão diante do Japão e será substituído pelo auxiliar Francesco Mauri. A partida será o último compromisso da Seleção Brasileira em 2026.