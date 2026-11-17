O Chengdu Rongcheng protagonizou uma das "pipocadas" mais impressionantes da temporada do futebol mundial. Depois de construir uma vantagem de 12 pontos na liderança da Superliga Chinesa, a equipe perdeu as quatro últimas partidas do campeonato e deixou escapar o título na rodada final. O time terminou a competição com 52 pontos, mesma pontuação do campeão Dalian Yingbo, mas ficou com o vice-campeonato por causa do retrospecto nos confrontos diretos.

A derrocada foi ainda mais surpreendente porque o Chengdu dependia de apenas um empate nas quatro rodadas finais para garantir a primeira conquista nacional de sua história. Em vez disso, acumulou derrotas para Tianjin Jinmen Tiger, Shanghai Port, Dalian Yingbo e Shandong Taishan.

O último tropeço aconteceu no domingo, 8 de novembro. Mesmo jogando fora de casa, contra o Shandong Taishan, o Chengdu chegou a ter chances de buscar o resultado, mas perdeu por 3 a 2. Ao mesmo tempo, o Dalian Yingbo venceu o Tianjin Jinmen Tiger por 3 a 1 e confirmou a ultrapassagem na classificação.

Como o Chengdu perdeu o título da Superliga Chinesa?

A equipe comandada pelo australiano John Aloisi chegou à reta final como favorita ao título, mas perdeu rendimento justamente nos jogos decisivos. O clube somou apenas um ponto nas cinco partidas finais e sofreu quatro derrotas consecutivas.

O resultado mais determinante foi o confronto direto com o Dalian Yingbo, na penúltima rodada. O rival venceu por 1 a 0 e diminuiu a diferença na tabela. Como já havia vencido o primeiro encontro entre as equipes, também levou vantagem no critério de desempate.

Na última rodada, o cenário se confirmou: Chengdu e Dalian terminaram com 52 pontos, mas o retrospecto favorável nos dois confrontos entre eles garantiu o título ao Dalian Yingbo. A equipe conquistou, assim, seu primeiro campeonato na elite da China.

Derrocada provocou mudanças no clube

O vice-campeonato teve consequências imediatas nos bastidores. Em 9 de novembro, um dia depois do encerramento da competição, o Chengdu anunciou a saída do treinador John Aloisi e de todos os integrantes de sua comissão técnica.

O comunicado oficial chamou atenção pela objetividade: informou apenas que o australiano não continuaria no cargo, sem incluir agradecimentos pelo trabalho realizado. A imprensa britânica destacou a brevidade da nota, que teve apenas 26 palavras na versão em inglês divulgada pelo clube.

A reformulação também atingiu a diretoria. Wang Lei deixou a presidência do Chengdu, enquanto Wu Bo renunciou ao cargo de diretor-geral. As saídas ocorreram após a equipe desperdiçar a oportunidade de conquistar seu primeiro título da Superliga Chinesa.