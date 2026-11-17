A Nike será a nova fornecedora oficial de bolas das competições masculinas de clubes da Uefa a partir da temporada 2027/28. O acordo, anunciado nesta segunda-feira, 16, encerra uma parceria de mais de duas décadas entre a entidade e a Adidas na Liga dos Campeões. O contrato terá duração de quatro temporadas, até 2031.

A empresa norte-americana ficará responsável pelas bolas utilizadas na Champions League, na Europa League e na Conference League. O fornecimento também abrangerá a Supercopa da Uefa, a Youth League e a Champions League de futsal.

Segundo informações publicadas pelo The Athletic, o contrato está avaliado em aproximadamente US$ 45 milhões por ano (cerca de R$ 258 milhões). O valor não foi divulgado oficialmente pela Uefa ou pela Nike.

O acordo foi confirmado pela UC3, joint venture comercial formada pela Uefa e pela Associação de Clubes Europeus (EFC), após um processo de concorrência iniciado em março de 2026. A negociação foi conduzida com o apoio da agência Relevent Football Partners.

Nike encerra ciclo de 26 anos da Adidas na Champions League

A mudança representa o fim de uma das parcerias mais reconhecidas do futebol europeu. A Adidas fornece a bola oficial da Champions League desde 2001 e ficou associada ao tradicional design com estrelas que se tornou uma das marcas visuais da competição.

A Nike, por sua vez, já teve participação no torneio entre 1997 e 2001. Com o novo contrato, a empresa retorna ao principal palco do futebol europeu depois de mais de duas décadas e, pela primeira vez, será responsável pelas bolas das três principais competições masculinas de clubes organizadas pela Uefa.

A fornecedora alemã seguirá no posto até o encerramento da temporada 2026/27. A identidade visual e os detalhes técnicos das novas bolas da Nike ainda não foram apresentados. Segundo a Uefa, as informações sobre os modelos serão divulgadas posteriormente.

Em comunicado, Camilo Andrade, vice-presidente e gerente-geral da Nike Football, celebrou o retorno à Champions League e afirmou que a parceria representa um compromisso de longo prazo com o futebol europeu.

"Estamos entusiasmados e honrados por retornar à Liga dos Campeões da Uefa, um dos maiores palcos do futebol, após mais de duas décadas", declarou o executivo.

O dirigente também afirmou que a empresa pretende desenvolver produtos que respeitem a tradição das competições e incorporem inovação e desempenho esportivo.