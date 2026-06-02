Palmeiras abre vantagem e já tem mais de 50% de chance de título no Brasileirão

Palmeiras e Flamengo seguem puxando a fila na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro.

Segundo projeção da ferramenta Gato Mestre, do ge, o time alviverde aparece como principal favorito ao troféu, com 51,28% de chances de título. O Flamengo, que ainda tem um jogo atrasado a cumprir, surge logo atrás com 35,10%.

A diferença entre os rivais também passa pela situação na tabela. O Palmeiras lidera com sete pontos de vantagem e venceu o confronto direto no Maracanã.

Já o Flamengo mantém a perseguição e pode diminuir a distância caso vença o Mirassol na partida adiada da quarta rodada.

Antes da pausa do Brasileirão para a Copa do Mundo, os dois fizeram o dever de casa. O Flamengo bateu o Coritiba por 3 a 0, enquanto o Palmeiras superou a Chapecoense por 1 a 0 mesmo atuando com um jogador a menos desde o primeiro tempo.

Fluminense, Bragantino e Athletico tentam entrar na disputa

Correndo por fora, três equipes ainda aparecem com chances matemáticas de incomodar a dupla na ponta.

O Fluminense tem 4,07% de possibilidade de título, mas atravessa um momento irregular, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.

Bragantino e Athletico-PR vivem cenário diferente. Em ascensão na competição, o Massa Bruta soma três vitórias seguidas e aparece com 3,66% de chances de levantar a taça. O Furacão, embalado por dois triunfos consecutivos, tem 3,07%.

Luta contra o rebaixamento segue aberta

Na parte de baixo da tabela, a Chapecoense vive situação delicada. Mesmo com vantagem numérica diante do Palmeiras, a equipe desperdiçou um pênalti no último lance e viu suas chances de permanência caírem para 0,72%.

Além da Chape, Vasco, Remo e Mirassol fecham a zona de rebaixamento neste momento. O Remo, apesar de estar no Z-4, aparece com 57,60% de chances de permanência, impulsionado por uma sequência recente de bons resultados.

O Vasco soma 48,30% de possibilidades de seguir na elite, enquanto o Mirassol tem 35,64%. Logo acima da zona de perigo, o Grêmio também liga o alerta: o time gaúcho venceu apenas uma das últimas cinco partidas e tem 55,54% de chance de permanecer na Série A.

Briga por Libertadores ainda está aberta

Embora o campeonato ainda esteja longe do fim, Palmeiras e Flamengo já aparecem muito próximos de garantir vaga na próxima Libertadores. As chances de terminar no G-4 ou G-5 passam dos 90% para ambos.

Atrás da dupla, a disputa segue aberta. O Fluminense, atual terceiro colocado, tem 47,02% de chances de G-4 e 60,03% de G-5. Bragantino (59,48%) e Athletico-PR (51,65%) também despontam bem posicionados na corrida por uma vaga continental.

O Bahia, com 29,48%, tenta embalar após vencer o Botafogo, enquanto o São Paulo busca recuperação. Sem vencer há cinco partidas, o time comandado por Dorival Júnior caiu para 23,24% de chances de terminar no G-5.