Internacional x Corinthians: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil hoje

Bernabei: Internacional x Corinthians se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil ( Ricardo Duarte / Internacional)
Colaborador
Publicado em 2 de agosto de 2026 às 07h32.
Internacional e Corinthians se enfrentam neste domingo, 2, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será realizada às 19h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.
As duas equipes entraram na quinta fase do torneio. Enquanto o Colorado passou pelo Athletic-MG com duas vitórias, o Timão também não teve dificuldades para eliminar o Barra.
Já no Campeonato Brasileiro, os times vivem momentos opostos. O Internacional está na parte de baixo da tabela, com 22 pontos. Os gaúchos ocupam a 16ª posição, na porta da zona de rebaixamento. Já o Corinthians está na 9ª colocação, com 29 pontos.
O duelo entre Internacional e Corinthians terá transmissão do Amazon Prime.
A partida de hoje começa às 19h30 (horário de Brasília).
Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado e Maripán; Vitinho, Bruno Henrique, Villagra e Matheus Bahia; Bernabei e Carbonero; Alerrandro.
Técnico: Paulo Pezzolano.
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Lingard.
Técnico: Fernando Diniz.