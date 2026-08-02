Internacional x Corinthians: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil hoje

Internacional e Corinthians se enfrentam neste domingo, 2, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será realizada às 19h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

As duas equipes entraram na quinta fase do torneio. Enquanto o Colorado passou pelo Athletic-MG com duas vitórias, o Timão também não teve dificuldades para eliminar o Barra.

Já no Campeonato Brasileiro, os times vivem momentos opostos. O Internacional está na parte de baixo da tabela, com 22 pontos. Os gaúchos ocupam a 16ª posição, na porta da zona de rebaixamento. Já o Corinthians está na 9ª colocação, com 29 pontos.

Onde assistir Internacional x Corinthians

O duelo entre Internacional e Corinthians terá transmissão do Amazon Prime.

Que horas é o jogo Internacional x Corinthians?

A partida de hoje começa às 19h30 (horário de Brasília).

Possíveis escalações de Internacional x Corinthians

Internacional

Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado e Maripán; Vitinho, Bruno Henrique, Villagra e Matheus Bahia; Bernabei e Carbonero; Alerrandro.

Técnico: Paulo Pezzolano.

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Lingard.

Técnico: Fernando Diniz.

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