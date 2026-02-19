Olimpíadas de Inverno: Noruega lidera o quadro de medalhas; Brasil é 19º

A Noruega segue na liderança do quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026. O país soma 15 ouros, oito pratas e dez bronzes, totalizando 33 medalhas.

Na segunda posição aparece a Itália, com nove ouros, cinco pratas e 12 bronzes — 26 pódios ao todo. Os Estados Unidos ocupam o terceiro lugar, com sete ouros, 11 pratas e seis bronzes.

A França está em quarto, com seis ouros, oito pratas e cinco bronzes, enquanto a Holanda completa o top 5, com seis ouros, sete pratas e dois bronzes.

Até o momento, 91 das 116 provas previstas já foram concluídas.

Brasil aparece na 19ª posição

O Brasil ocupa a 19ª colocação no ranking, com uma medalha de ouro. A conquista foi de Lucas Pinheiro Braathen no slalom gigante, no Stelvio Ski Centre.

Foi a primeira medalha de um atleta da América do Sul na história dos Jogos Olímpicos de Inverno.

O país também registrou seu melhor resultado no esqui cross-country sprint feminino por equipe, com Bruna Moura e Eduarda Ribera terminando na 21ª posição.

Os Jogos de Milão-Cortina seguem até domingo, 22 de fevereiro.

Veja o quadro de medalhas das Olimpíadas de Inverno:

Colocação País Ouro Prata Bronze Total de medalhas 1 Noruega 15 8 10 33 2 Itália 9 5 12 26 3 Estados Unidos 7 11 6 24 4 França 6 8 5 19 5 Holanda 6 7 2 15 6 Suécia 6 6 3 15 7 Suíça 6 4 3 13 8 Alemanha 5 8 8 21 9 Áustria 5 8 4 17 10 Japão 5 6 11 22 11 Canadá 4 4 6 14 12 Austrália 3 2 1 6 13 Grã-Bretanha 3 0 0 3 14 China 2 3 4 9 15 Coreia do Sul 2 2 3 7 16 Tchéquia 2 2 0 4 17 Eslovênia 2 1 1 4 18 Espanha 1 0 1 2 19 Brasil 1 0 0 1 19 Cazaquistão 1 0 0 1 21 Polônia 0 3 1 4 22 Nova Zelândia 0 2 1 3 23 Letônia 0 1 1 2 24 Geórgia 0 1 0 1 25 Finlândia 0 0 4 4 26 Bulgária 0 0 2 2 27 Bélgica 0 0 1 1

