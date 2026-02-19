Olimpíadas de Inverno: Noruega lidera o quadro de medalhas; Brasil é 19º

Lucas Pinheiro Braathen, vencedor da medalha de ouro nas Olimpíadas de Inverno 2026 (Dimitar Dilkoff/AFP)
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 11h07.
A Noruega segue na liderança do quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026. O país soma 15 ouros, oito pratas e dez bronzes, totalizando 33 medalhas.
Na segunda posição aparece a Itália, com nove ouros, cinco pratas e 12 bronzes — 26 pódios ao todo. Os Estados Unidos ocupam o terceiro lugar, com sete ouros, 11 pratas e seis bronzes.
A França está em quarto, com seis ouros, oito pratas e cinco bronzes, enquanto a Holanda completa o top 5, com seis ouros, sete pratas e dois bronzes.
Até o momento, 91 das 116 provas previstas já foram concluídas.
O Brasil ocupa a 19ª colocação no ranking, com uma medalha de ouro. A conquista foi de Lucas Pinheiro Braathen no slalom gigante, no Stelvio Ski Centre.
Foi a primeira medalha de um atleta da América do Sul na história dos Jogos Olímpicos de Inverno.
O país também registrou seu melhor resultado no esqui cross-country sprint feminino por equipe, com Bruna Moura e Eduarda Ribera terminando na 21ª posição.
Os Jogos de Milão-Cortina seguem até domingo, 22 de fevereiro.
|Colocação
|País
|Ouro
|Prata
|Bronze
|Total de medalhas
|1
|Noruega
|15
|8
|10
|33
|2
|Itália
|9
|5
|12
|26
|3
|Estados Unidos
|7
|11
|6
|24
|4
|França
|6
|8
|5
|19
|5
|Holanda
|6
|7
|2
|15
|6
|Suécia
|6
|6
|3
|15
|7
|Suíça
|6
|4
|3
|13
|8
|Alemanha
|5
|8
|8
|21
|9
|Áustria
|5
|8
|4
|17
|10
|Japão
|5
|6
|11
|22
|11
|Canadá
|4
|4
|6
|14
|12
|Austrália
|3
|2
|1
|6
|13
|Grã-Bretanha
|3
|0
|0
|3
|14
|China
|2
|3
|4
|9
|15
|Coreia do Sul
|2
|2
|3
|7
|16
|Tchéquia
|2
|2
|0
|4
|17
|Eslovênia
|2
|1
|1
|4
|18
|Espanha
|1
|0
|1
|2
|19
|Brasil
|1
|0
|0
|1
|19
|Cazaquistão
|1
|0
|0
|1
|21
|Polônia
|0
|3
|1
|4
|22
|Nova Zelândia
|0
|2
|1
|3
|23
|Letônia
|0
|1
|1
|2
|24
|Geórgia
|0
|1
|0
|1
|25
|Finlândia
|0
|0
|4
|4
|26
|Bulgária
|0
|0
|2
|2
|27
|Bélgica
|0
|0
|1
|1
```