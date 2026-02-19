Esporte

Olimpíadas de Inverno: Noruega lidera o quadro de medalhas; Brasil é 19º

Com 91 de 116 provas concluídas, Noruega soma 15 ouros. Itália tem 26 medalhas no total, e Brasil aparece com ouro inédito no esqui alpino

Lucas Pinheiro Braathen, vencedor da medalha de ouro nas Olimpíadas de Inverno 2026 (Dimitar Dilkoff/AFP)

Carolina Ingizza
Repórter

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 11h07.

A Noruega segue na liderança do quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026. O país soma 15 ouros, oito pratas e dez bronzes, totalizando 33 medalhas.

Na segunda posição aparece a Itália, com nove ouros, cinco pratas e 12 bronzes — 26 pódios ao todo. Os Estados Unidos ocupam o terceiro lugar, com sete ouros, 11 pratas e seis bronzes.

A França está em quarto, com seis ouros, oito pratas e cinco bronzes, enquanto a Holanda completa o top 5, com seis ouros, sete pratas e dois bronzes.

Até o momento, 91 das 116 provas previstas já foram concluídas.

Brasil aparece na 19ª posição

O Brasil ocupa a 19ª colocação no ranking, com uma medalha de ouro. A conquista foi de Lucas Pinheiro Braathen no slalom gigante, no Stelvio Ski Centre.

Foi a primeira medalha de um atleta da América do Sul na história dos Jogos Olímpicos de Inverno.

O país também registrou seu melhor resultado no esqui cross-country sprint feminino por equipe, com Bruna Moura e Eduarda Ribera terminando na 21ª posição.

Os Jogos de Milão-Cortina seguem até domingo, 22 de fevereiro.

Veja o quadro de medalhas das Olimpíadas de Inverno:

ColocaçãoPaísOuroPrataBronzeTotal de medalhas
1Noruega1581033
2Itália951226
3Estados Unidos711624
4França68519
5Holanda67215
6Suécia66315
7Suíça64313
8Alemanha58821
9Áustria58417
10Japão561122
11Canadá44614
12Austrália3216
13Grã-Bretanha3003
14China2349
15Coreia do Sul2237
16Tchéquia2204
17Eslovênia2114
18Espanha1012
19Brasil1001
19Cazaquistão1001
21Polônia0314
22Nova Zelândia0213
23Letônia0112
24Geórgia0101
25Finlândia0044
26Bulgária0022
27Bélgica0011

