5 esportes de inverno que valem a pena conhecer

As Olimpíadas de Inverno 2026 começam nesta sexta-feira, 6, na Itália. Os jogos reúnem esportes pouco conhecidos do grande público e exigem alto nível técnico e preparo físico.

A seguir, confira cinco modalidades pouco conhecidas pelos brasileiros, mas que valem a pena conhecer:

Luge

O luge é um dos três esportes de pista do programa olímpico, ao lado do skeleton e do bobsled. É o mais rápido deles, com velocidades médias entre 120 km/h e 145 km/h.

A prova é individual ou em duplas. O atleta desce deitado de costas no trenó, com a cabeça para trás, sem visão total da pista. Em Milão-Cortina 2026, haverá cinco eventos, incluindo provas masculinas, femininas e revezamento por equipes.

Skeleton

Considerado um dos esportes mais radicais dos Jogos Olímpicos de Inverno, o skeleton é disputado individualmente. O atleta desce a pista de cabeça, de bruços, em velocidades próximas de 140 km/h.

O Brasil tem como destaque Nicole Silveira, que terminou na quarta colocação do Mundial de Skeleton de Lake Placid, nos Estados Unidos, em março de 2025, além de conquistar pódios em etapas da Copa do Mundo.

Bobsled

Presente em quase todas as edições dos Jogos de Inverno, o bobsled é disputado em duplas e quartetos. As equipes descem a pista em um trenó e vence quem somar o menor tempo após duas a quatro descidas.

Em Milão-Cortina, o Brasil participará pela sexta vez da modalidade, com atletas como Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Rafael Souza, Luis Bacca e Gustavo Ferreira.

Curling

Popular durante as Olimpíadas de Inverno, o curling é conhecido como “xadrez no gelo”. A dinâmica lembra a bocha, mas envolve estratégia e precisão no lançamento das pedras.

Cada pedra de granito pesa entre 17 kg e 20 kg e percorre uma pista de 45 metros de comprimento. A modalidade tem disputas masculinas, femininas e duplas mistas e é a única presente em todos os 19 dias de competição.

Biatlo

O biatlo combina esqui cross-country com tiro esportivo. Os atletas alternam trechos de esqui com paradas para disparos em alvos a 50 metros de distância.

As provas variam entre disputas individuais e revezamentos. Homens percorrem até 20 km, enquanto mulheres competem em distâncias de até 15 km, além de provas mistas por equipes.