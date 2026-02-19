Esporte

Patinação Artística: quais atletas são favoritas ao ouro hoje?

Sakamoto Kaori lidera disputa por ouro no individual feminino dos Jogos de Inverno Milano-Cortina 2026

Ami Nakai, da equipe japonesa, compete no programa curto da patinação artística feminina (Sarah Stier/Getty Images)

Carolina Ingizza
Repórter

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 14h06.

A final da prova individual feminina da patinação artística acontece nesta quinta-feira, 19, às 15h (horário de Brasília), nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milano-Cortina 2026.

A decisão será na patinação livre e definirá as medalhistas da categoria. O resultado final considera a soma das notas do programa curto e da apresentação livre.

Japonesa chega como favorita

A patinadora japonesa Kaori Sakamoto desponta como o principal nome da disputa. Tricampeã mundial e medalhista olímpica de bronze no individual em Pequim 2022, ela busca o único título que ainda não conquistou: o ouro olímpico.


Aos 25 anos, Sakamoto anunciou que encerrará a carreira após esta edição dos Jogos. Ela chega em boa fase após vencer os dois segmentos femininos no evento por equipes, no qual o Japão ficou com a prata.

“É realmente a última vez”, disse Sakamoto. “Quero aproveitar ao máximo, mas também fazer tudo o que precisa ser feito.”

Disputa entre Japão e Estados Unidos

A competição feminina tem sido marcada pelo domínio de Japão e Estados Unidos.

Na final do Grand Prix, em dezembro, as seis competidoras eram japonesas ou americanas. A patinadora americana Alysa Liu venceu a disputa também e conquistou o Campeonato Mundial de 2025.

Amber Glenn é outro nome dos Estados Unidos na briga por medalha. No início dos Jogos, terminou em terceiro na patinação livre do evento por equipes.

Jovens podem surpreender

As japonesas Chiba Mone e Nakai Ami também são apontadas como ameaças.

Chiba é medalhista de bronze no Mundial. Nakai, de 17 anos, garantiu vaga em Milão após temporada 2025/2026 que incluiu vitória no Grand Prix da França.

Entre as atletas individuais neutras, Adeliia Petrosian surge como nome a ser observado. A jovem de 18 anos garantiu vaga ao vencer o torneio Skate to Milano, em setembro de 2025, e pode ser a única competidora a executar um salto quádruplo na prova.

A decisão desta quinta encerra a disputa feminina na modalidade em Milano-Cortina 2026.

