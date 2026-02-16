Após medalha histórica, Lucas Pinheiro busca novo pódio hoje no slalom

Lucas Pinheiro Braathen já tem seu nome marcado na História, após conquistar no sábado, 14, a primeira medalha do Brasil em Jogos de Inverno — e logo um ouro, no slalom gigante. O esquiador, porém, pode ir além. Hoje, a partir das 6h, ele disputará o pódio no slalom, prova em que seu favoritismo antes dos Jogos era considerado ainda maior do que na “versão” gigante.

A diferença entre as duas disputas está essencialmente na distância entre as portas, os obstáculos no percurso. São 25m no slalom gigante e 13m no slalom, fazendo com que este seja menos veloz e mais técnico.

Outros dois esquiadores brasileiros, Giovanni Ongaro e Christian Oliveira Soevik, também competem e correm por fora na disputa.

A primeira descida começa às 6h (horário de Brasília), no Centro de Esqui de Stelvio — Lucas será o sexto a competir. Os atletas com os 30 melhores tempos farão então, a partir das 9h30, uma segunda descida. Aqui, a ordem será invertida: o mais lento competirá primeiro, até o mais veloz na descida inicial fechar a prova e, assim, definir o pódio.

Lucas, que nesta temporada liderou o ranking de slalom até a última etapa antes da Olimpíada, tem como principais adversários na prova de hoje o francês Clément Noel, campeão olímpico em Pequim-2022, e o norueguês Atle Lie McGrath, atual líder do ranking

Ontem, Lucas protagonizou um momento simpático nas redes sociais ao interagir com Ronaldinho Gaúcho, uma de suas inspirações como atleta. Após o ex-camisa 10 escrever no X que o esquiador “é um orgulho para todos nós”, Lucas respondeu: “Inacreditável, obrigado por tudo. Se não fosse por você, eu nunca teria chegado aqui”.

O esqui alpino não é a única modalidade a contar com participação brasileira nesta segunda-feira em Milão-Cortina. A partir das 6h (de Brasília), a equipe de bobsled iniciará a disputa da categoria 2-man. Edson Bindilatti é a grande cara do país, em sua sexta e última disputa de Jogos de Inverno. Aos 46 anos, ele competirá ao lado de Luís Bacca.