Lady Gaga, Minions e mortal: veja destaques da Patinação Artística nas Olimpíadas de Inverno

As apresentações de patinação artística nas Olimpíadas de Inverno Milão-Cortina 2026 já entregaram de tudo um pouco: ouro decidido no detalhe, saltos proibidos por décadas voltando ao gelo, nostalgia anos 1990 e até figurino de Minions.

Até agora, os Estados Unidos lideram o quadro de medalhas da modalidade com o ouro no evento por equipes (Japão ficou com a prata e Itália, com o bronze).

Na dança no gelo, o ouro foi para os franceses Guillaume Cizeron e Laurence Fournier Beaudry, com prata dos americanos Madison Chock e Evan Bates e bronze dos canadenses Piper Gilles e Paul Poirier.

E ainda tem mais por vir: o individual masculino só define medalha na sexta-feira, 13, a partir de 15h, com o programa livre.

Veja as principais apresentações até agora

Ilia Malinin e o “mortal” que ficou proibido por 50 anos

O americano, que já conquistou o ouro na prova por equipes, levantou o público ao executar o salto mortal para trás (backflip) — movimento que ficou proibido por 50 anos por ser considerado arriscado e que só voltou às competições em 2024.

Nas eliminatórias do individual masculino, na terça-feira, 10, ele avançou à final na primeira colocação, com 108,16 pontos, sob aplausos desde o momento em que entrou no gelo.

Permanece a expectativa — ainda não atendida — pelo Quad Axel, salto com quatro rotações e meia que ele é apontado como o único do mundo capaz de executar. A tendência é que deixe o movimento para a “última rotina”, na tentativa de assegurar a medalha.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

O ouro por equipes decidido no detalhe

Os EUA somaram 69 pontos e levaram o ouro; o Japão ficou com 68 e a Itália com 60.

A definição veio na última sessão, o individual masculino: Malinin venceu com nota 200.03 (a melhor do individual masculino) e garantiu os pontos decisivos. A apresentação teve cinco saltos quádruplos e novamente o backflip.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por SBS Sport (@sbssportau)

Kyrylo Marsak e a música em homenagem ao pai

Estreante em Olimpíadas, o ucraniano escolheu “Fall On Me” (Andrea e Matteo Bocelli), em homenagem ao pai, que é um soldado na guerra entre Rússia e Ucrânia. O público aplaudiu ao fim do programa. Marsak fez 86.89, apontada como a melhor marca da carreira, e garantiu vaga na final.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Ukraine (@ukraine)

Tomás Guarino fantasiado de 'Minions'

O espanhol Tomás Guarino apostou no humor para marcar presença no gelo. Ele se apresentou fantasiado de Minions e utilizou trilha sonora ligada ao universo do personagem na rotina.

O atleta enfrentou dificuldades para liberar o uso das músicas escolhidas, e a resolução do impasse ocorreu poucos dias antes da estreia nos Jogos de Inverno de Milão-Cortina.

A irreverência e a energia arrancaram reação do público, mas não foram suficientes para garantir a classificação à fase seguinte da competição.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por ISU Figure Skating ⛸ (@isufigureskating)

Maxim Naumov e a homenagem aos pais

O patinador norte-americano Maxim Naumov fez sua estreia olímpica um ano após viver uma tragédia pessoal. Treinado pelos pais durante toda a carreira, ele perdeu ambos em 2025, em um acidente aéreo que transportava uma comissão de patinação artística.

Após a apresentação, Naumov apareceu visivelmente emocionado. Enquanto aguardava as notas, homenageou os pais, exibindo uma foto em memória deles.

View this post on Instagram

Dupla da França se consagra campeã

Guillaume Cizeron voltou a brilhar nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026. Ao lado de Laurence Fournier Beaudry, conquistou o ouro na dança no gelo com 225.82 pontos no total — 90.18 na dança rítmica e 135.64 na dança livre.

Na apresentação decisiva, a dupla francesa patinou ao som da trilha de “The Whale” e recebeu 135.64, a melhor nota da temporada para eles.

O desempenho confirmou o segundo ouro olímpico de Cizeron — que já havia vencido em Pequim 2022 ao lado de Gabriela Papadakis.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Dance News (@dancenews_brasil)

'Paint it Black' na prata dos EUA

Ao som de “Paint it Black”, de Ramin Djawadi, os americanos Madison Chock e Evan Bates fizeram uma apresentação que chegou a colocá-los provisoriamente na liderança da dança no gelo em Milão-Cortina 2026. Na dança livre, receberam 134.67 — descrita como a melhor nota da temporada para eles — e fecharam a competição com 224.39 pontos no total (89.72 na dança rítmica + 134.67 na dança livre).

A marca foi suficiente para ultrapassar os canadenses e manter a disputa aberta até a última apresentação da noite. No fim, porém, os americanos ficaram com a medalha de prata.

Tricampeões mundiais, Chock e Bates chegaram aos Jogos como favoritos ao ouro. A parceria começou em 2011, quando o então parceiro de Madison, Greg Zuerlein, decidiu encerrar a carreira. Evan assumiu a vaga, e a química técnica foi imediata. Com o tempo, a relação ultrapassou o gelo: os dois também se tornaram um casal fora das competições.

"Patinar juntos é algo que nós amamos, e nós amamos fazer isso juntos", disse Madison à NBC. "Agora nós estamos juntos dentro e fora do gelo, e isso nos faz ainda mais poderosos. É completamente genuíno e real… Nos aproxima todos os dias."

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Fangirl Sports Network (@fangirlsportsnetwork)

O bronze do Canadá com “Vincent”

Piper Gilles e Paul Poirier conquistaram o bronze com 217,74 pontos, incluindo 131,56 na dança livre — a melhor marca da dupla na temporada. A apresentação foi ao som de “Vincent” e marcou mais um capítulo da trajetória de superação da patinadora até os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026.

Nascida nos Estados Unidos e radicada no Canadá desde 2011, quando passou a competir ao lado de Poirier, Piper enfrentou obstáculos dentro e fora do gelo. Ela perdeu o ciclo de 2014 por lesão do parceiro. Em 2018, terminou na oitava posição, em meio à doença da mãe.

Em 2022, a própria Piper foi diagnosticada com câncer de ovário em estágio inicial, mas conseguiu voltar ao gelo em 2023 e conquistou bronze no Mundial. A atleta cogitou a aposentadoria, mas a proximidade de 2026 a manteve na disputa.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Skate Canada / Patinage Canada (@skate_canada)

Spice Girls na pista

O tema da apresentação obrigatória da temporada foi “década de 1990”. Os britânicos Lilah Fear e Lewis Gibson patinaram com um mashup das músicas de Spice Girls “Wannabe” e “Spice Up Your Life”. O próprio figurino de Lilah foi inspirado no look da Ginger Spice.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Portal Spice Girls (@pspicegirls)

Italianos levantam o público com Backstreet Boys

Os italianos Charlene Guignard e Marco Fabbri levantaram a arena com um mix de hits dos Backstreet Boys, incluindo “Everybody”, e fizeram 83.54 na dança rítmica (5ª melhor nota).

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Saida Nizamkhodzhaeva (@saida_sport94)

Madonna no gelo

Fournier Beaudry e Cizeron também patinaram ao som de “Vogue”, de Madonna, na dança rítmica.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Marghe Fatina ღ (@marghefatina)

Medalhistas da Patinação artística até o momento:

Evento por equipes

Ouro : Estados Unidos

: Estados Unidos Prata: Japão

Japão Bronze: Itália

Dança no gelo

Ouro : França – Laurence Fournier Beaudry / Guillaume Cizeron

: França – Laurence Fournier Beaudry / Guillaume Cizeron Prata : Estados Unidos – Madison Chock / Evan Bates

: Estados Unidos – Madison Chock / Evan Bates Bronze: Canadá – Piper Gilles / Paul Poirier

Veja o calendário da patinação artística nas Olimpíadas de Inverno

13 de fevereiro, sexta-feira

15:00 - Patinação Individual Masculina – Patinação Livre

15 de fevereiro, domingo

15:45 - Patinação em Pares - Programa Curto

16 de fevereiro, segunda-feira

16:00 - Patinação em Pares - Patinação Livre

17 de fevereiro, terça-feira

14:45 - Patinação Individual Feminino - Programa Curto

19 de fevereiro, quinta-feira

15:00 - Patinação Individual Feminina - Patinação Livre