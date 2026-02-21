Olimpíadas de Inverno 2026: quando e onde assistir à Cerimônia de Encerramento?

Olimpíadas de Inverno 2026: encerramento dos Jogos de Milão-Cortina terá apresentações musicais e transmissão ao vivo no Brasil (picture alliance / Colaborador/Getty Images)
Redatora
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 07h40.
Após pouco mais de duas semanas de competições em Milão, Cortina d’Ampezzo e outras sedes do norte da Itália, os Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026 chegam ao fim neste domingo, 22, com a aguardada Cerimônia de Encerramento.
O evento marca oficialmente o fim das Olimpíadas de Inverno 2026 e celebra os principais momentos da competição, reunindo atletas, delegações e público em uma despedida simbólica antes da passagem da bandeira olímpica ao próximo país-sede.
A Cerimônia de Encerramento de Milano Cortina 2026 começa às:
A transmissão será ao vivo para diversos países, incluindo o Brasil.
O encerramento acontecerá na histórica Arena di Verona, também chamada de Verona Olympic Arena.
Construído no século I d.C., o anfiteatro romano é mais antigo que o Coliseu de Roma e é considerado Patrimônio Mundial da UNESCO. O local é conhecido por receber grandes festivais de ópera e eventos culturais internacionais.
Além da cerimônia olímpica, a Arena di Verona também sediará a abertura dos Jogos Paralímpicos de Inverno 2026, em 6 de março.
A cerimônia final dos Jogos Olímpicos de Inverno segue um protocolo tradicional, com momentos simbólicos que marcam o encerramento oficial da competição.
Entre os principais destaques estão:
Em 2026, haverá um momento inédito: duas piras olímpicas serão apagadas simultaneamente, uma em Milão e outra em Cortina d’Ampezzo — algo nunca visto na história dos Jogos Olímpicos de Inverno.
Durante a cerimônia, a bandeira olímpica será oficialmente entregue aos Alpes Franceses 2030.
A passagem simbólica marca o início da contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2030, que serão realizados na França.
Entre as atrações confirmadas para o encerramento de Milano Cortina 2026 estão:
Outros artistas e convidados especiais podem ser anunciados antes do evento.
No Brasil, a transmissão ao vivo da cerimônia de encerramento será feita por:
Em outros países, a exibição ocorre pelas emissoras detentoras dos direitos oficiais de transmissão.