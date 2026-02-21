Olimpíadas de Inverno 2026: quando e onde assistir à Cerimônia de Encerramento?

Esporte

Milano Cortina 2026 se despede neste domingo, 22, com apagamento da chama olímpica e entrega da bandeira para 2030

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 07h40.

Após pouco mais de duas semanas de competições em Milão, Cortina d’Ampezzo e outras sedes do norte da Itália, os Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026 chegam ao fim neste domingo, 22, com a aguardada Cerimônia de Encerramento.

O evento marca oficialmente o fim das Olimpíadas de Inverno 2026 e celebra os principais momentos da competição, reunindo atletas, delegações e público em uma despedida simbólica antes da passagem da bandeira olímpica ao próximo país-sede.

Que horas começa?

A Cerimônia de Encerramento de Milano Cortina 2026 começa às:

  • 20h30 no horário local (CET)
  • 16h30 no horário de Brasília
  • 19h30 no horário de Lisboa

A transmissão será ao vivo para diversos países, incluindo o Brasil.

Onde será a Cerimônia de Encerramento?

O encerramento acontecerá na histórica Arena di Verona, também chamada de Verona Olympic Arena.

Construído no século I d.C., o anfiteatro romano é mais antigo que o Coliseu de Roma e é considerado Patrimônio Mundial da UNESCO. O local é conhecido por receber grandes festivais de ópera e eventos culturais internacionais.

Além da cerimônia olímpica, a Arena di Verona também sediará a abertura dos Jogos Paralímpicos de Inverno 2026, em 6 de março.

O que acontece na cerimônia de encerramento?

A cerimônia final dos Jogos Olímpicos de Inverno segue um protocolo tradicional, com momentos simbólicos que marcam o encerramento oficial da competição.

Entre os principais destaques estão:

  • Desfile dos atletas, reunidos sem separação por países
  • Extinção da chama olímpica
  • Arriamento da bandeira olímpica
  • Entrega da bandeira ao próximo anfitrião

Em 2026, haverá um momento inédito: duas piras olímpicas serão apagadas simultaneamente, uma em Milão e outra em Cortina d’Ampezzo — algo nunca visto na história dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Quem sediará os próximos Jogos Olímpicos de Inverno?

Durante a cerimônia, a bandeira olímpica será oficialmente entregue aos Alpes Franceses 2030.

A passagem simbólica marca o início da contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2030, que serão realizados na França.

Quem vai se apresentar na cerimônia de encerramento?

Entre as atrações confirmadas para o encerramento de Milano Cortina 2026 estão:

  • o cantor e compositor italiano Achille Lauro;
  • a atriz Benedetta Porcaroli;
  • o DJ Gabry Ponte.

Outros artistas e convidados especiais podem ser anunciados antes do evento.

Onde assistir à cerimônia de encerramento?

No Brasil, a transmissão ao vivo da cerimônia de encerramento será feita por:

  • Grupo Globo
  • CazéTV

Em outros países, a exibição ocorre pelas emissoras detentoras dos direitos oficiais de transmissão.

