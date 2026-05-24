João Fonseca em Roland Garros: brasileiro ganha na estreia e avança à 2ª rodada

O brasileiro João Fonseca não sentiu a pressão em sua estreia em Roland Garros na temporada 2026. Enfrentando o francês Luka Pavlovic, Fonseca ganhou por 3 sets a 0, parciais de 7/6, 6/4 e 6/2.

Agora, o tenista cabeça de chave 28 do Grand Slam francês vai encarar o croata Dino Prizmic (71º do mundo), que atropelou o americano Michael Zheng por 6/1, 6/1 e 6/3.

Como chega Fonseca em Roland Garros?

O brasileiro, aos 19 anos, está joganfo pela primeira vez em Paris como integrante do top 30 da ATP e também como cabeça de chave de um Grand Slam.

Caso passe por Prizmic, Fonseca pode ter um rival na 3ª rodada que já está nos livros da história do tênis. O caminho pode reservar um duelo contra Novak Djokovic, dono de 24 títulos de Grand Slam e atual número 4 do ranking.

Djokovic fará sua 23ª participação em Roland Garros e busca o 25º troféu de Grand Slam da carreira.

João Fonseca chega a Roland Garros após desistir do ATP 500 de Hamburgo por conta de um incômodo no punho direito. Segundo o brasileiro, a decisão foi tomada por precaução para priorizar a preparação para o Grand Slam francês.

Esta será a segunda participação de João Fonseca na chave principal de Roland Garros. Em 2025, o carioca chegou à terceira rodada, quando acabou eliminado pelo britânico Jack Draper.