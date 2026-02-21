Brasil na final do bobsled four-man nas Olimpíadas: há chance de medalha?

O Brasil garantiu vaga na final do bobsled four-man nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina após terminar na 20ª colocação na fase classificatória da prova. Ao todo, 27 equipes disputaram lugar na bateria decisiva, que reúne os 20 melhores tempos.

A descida mais rápida do quarteto brasileiro foi a primeira, de 55s04, suficiente para manter o país dentro da zona de classificação e avançar à disputa final, em 15° lugar parcial.

Na segunda tentativa, marcou 55s42, caindo para a 20ª posição geral, mas ainda entre os classificados.

As finais, que definirão os medalhistas e a classificação definitiva, acontecem neste domingo. O quarteto brasileiro volta para a pista de Cortina neste domingo às 6h para uma terceira descida.

O quarteto precisa ao menos manter a posição para repetir o feito dos Jogos de Pequim 2022 e se classificar para a quarta e última descida, que vai acontecer às 8h15 de domingo.

A equipe é formada por Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Rafael Souza e Luis Bacca. A disputa de medalhas ocorre com mais duas descidas na bateria final.

Em termos técnicos, a chance de medalha é considerada remota. No bobsled four-man, as equipes líderes costumam abrir vantagem relevante já nas primeiras descidas, com diferenças de décimos de segundo que são difíceis de reverter.

Como o Brasil avançou com o último tempo classificável, precisaria de erros das seleções mais bem colocadas e de duas descidas muito acima do desempenho anterior para entrar no pódio. O avanço à final, ainda assim, já representa resultado competitivo dentro da competição.

Nas Olimpíadas de Inverno de Pequim, o Brasil terminou em 20º, melhor colocação do país na prova na competição.

Bobsled 4-man nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026: resultados e programação

Os times do bobsled 4-man nos Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026, competirão no Cortina Sliding Centre, dias 21 e 22 de fevereiro.

No Brasil os eventos terão a transmissão ao vivo pelo Grupo Globo e Cazé TV.

Confira os resultados e a programação das provas do trenó brasileiro. O fuso horário é o de Brasília.