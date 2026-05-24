Milan x Cagliari: horário, onde assistir e cenário do jogo

Milan e Cagliari se enfrentam neste domingo, 24, às 15h45 (de Brasília), no San Siro, em Milão, pela 38ª rodada do Campeonato Italiano.

Milan ainda busca melhor posição na tabela

O Milan ocupa a 3ª colocação da Serie A, com 70 pontos em 37 jogos. A equipe soma 20 vitórias, 10 empates e sete derrotas, com 52 gols marcados e 33 sofridos.

Na última rodada, o clube venceu o Genoa por 2 a 1 fora de casa e segue brigando pelas primeiras posições da tabela.

Cagliari quer terminar competição longe do risco

O Cagliari aparece na 16ª colocação, com 40 pontos. A equipe venceu 10 jogos, empatou 10 e perdeu 17, além de 38 gols marcados e 52 sofridos.

Na rodada passada, venceu o Torino por 2 a 1 e garantiu permanência na elite italiana.

Onde assistir Milan x Cagliari ao vivo?

A partida terá transmissão da ESPN 3 e Disney+.

Que horas é o jogo Milan x Cagliari hoje?

O confronto acontece às 15h45 (de Brasília).