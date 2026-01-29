Olimpíadas de Inverno 2026: veja o calendário completo das partidas

Olimpíadas de Inverno: jogos reúnem esportes de neve e gelo, com provas diárias e decisões por medalhas ao longo de quase três semanas (Alexander Demianchuk/Reuters)
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 05h38.
As Olimpíadas de Inverno 2026 acontecem entre 6 e 22 de fevereiro, na Itália. Os Jogos de Inverno Milano-Cortina reúnem 16 modalidades olímpicas, com provas disputadas no gelo e na neve e competições distribuídas por diferentes regiões do país, incluindo Milão, Cortina d’Ampezzo e outras sedes.
O calendário inclui disputas iniciadas antes mesmo da cerimônia de abertura. As primeiras provas estão programadas para o dia 4 de fevereiro, enquanto a abertura oficial ocorre em 6 de fevereiro, sexta-feira, no Estádio San Siro, em Milão.
As competições seguem até domingo, 22 de fevereiro, data marcada para a cerimônia de encerramento, que será realizada na Arena de Verona.
4 de fevereiro
Início das competições, com partidas do curling em duplas mistas, antes da cerimônia oficial de abertura.
5 de fevereiro
Continuidade do curling e início dos jogos do hóquei no gelo feminino. Também ocorrem provas classificatórias em modalidades de neve, como o esqui estilo livre.
6 de fevereiro
Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno 2026, realizada no Estádio San Siro, em Milão.
7 de fevereiro
Primeiro dia completo de competições com disputas por medalhas. Modalidades como biatlo, patinação de velocidade, esqui de fundo e saltos de esqui entram em ação.
8 de fevereiro
Sequência das decisões por medalhas em esportes do gelo e da neve. Provas do esqui alpino e do snowboard avançam para fases decisivas.
10 de fevereiro
Continuidade das provas do esqui alpino e avanço do torneio de curling em duplas mistas para as fases finais.
11 de fevereiro
Dia de disputas decisivas na patinação de velocidade e no luge, com provas masculinas e de duplas.
13 de fevereiro
Final da patinação artística masculina, com apresentação do programa livre. O skeleton também tem provas importantes neste dia.
14 de fevereiro
Provas decisivas do esqui alpino e do salto de esqui, realizadas em pistas de montanha e colinas.
15 de fevereiro
Decisões no biatlo, com destaque para as provas de perseguição, além da continuidade das disputas do skeleton.
17 de fevereiro
Provas decisivas do snowboard, incluindo eventos de big air. Também ocorrem finais em algumas distâncias da patinação de velocidade.
19 de fevereiro
Encerramento do torneio feminino de hóquei no gelo, com a disputa da medalha de ouro. O dia também marca finais da patinação artística em duplas.
21 de fevereiro
Finais do curling masculino e partida pela medalha de bronze no hóquei no gelo masculino.
22 de fevereiro
Último dia dos Jogos Olímpicos de Inverno 2026, com: