Olimpíadas de Inverno 2026: veja o calendário completo das partidas

As Olimpíadas de Inverno 2026 acontecem entre 6 e 22 de fevereiro, na Itália. Os Jogos de Inverno Milano-Cortina reúnem 16 modalidades olímpicas, com provas disputadas no gelo e na neve e competições distribuídas por diferentes regiões do país, incluindo Milão, Cortina d’Ampezzo e outras sedes.

O calendário inclui disputas iniciadas antes mesmo da cerimônia de abertura. As primeiras provas estão programadas para o dia 4 de fevereiro, enquanto a abertura oficial ocorre em 6 de fevereiro, sexta-feira, no Estádio San Siro, em Milão.

As competições seguem até domingo, 22 de fevereiro, data marcada para a cerimônia de encerramento, que será realizada na Arena de Verona.

Calendário das Olimpíadas de Inverno 2026

4 de fevereiro

Início das competições, com partidas do curling em duplas mistas, antes da cerimônia oficial de abertura.

5 de fevereiro

Continuidade do curling e início dos jogos do hóquei no gelo feminino. Também ocorrem provas classificatórias em modalidades de neve, como o esqui estilo livre.

6 de fevereiro

Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno 2026, realizada no Estádio San Siro, em Milão.

7 de fevereiro

Primeiro dia completo de competições com disputas por medalhas. Modalidades como biatlo, patinação de velocidade, esqui de fundo e saltos de esqui entram em ação.

8 de fevereiro

Sequência das decisões por medalhas em esportes do gelo e da neve. Provas do esqui alpino e do snowboard avançam para fases decisivas.

10 de fevereiro

Continuidade das provas do esqui alpino e avanço do torneio de curling em duplas mistas para as fases finais.

11 de fevereiro

Dia de disputas decisivas na patinação de velocidade e no luge, com provas masculinas e de duplas.

13 de fevereiro

Final da patinação artística masculina, com apresentação do programa livre. O skeleton também tem provas importantes neste dia.

14 de fevereiro

Provas decisivas do esqui alpino e do salto de esqui, realizadas em pistas de montanha e colinas.

15 de fevereiro

Decisões no biatlo, com destaque para as provas de perseguição, além da continuidade das disputas do skeleton.

17 de fevereiro

Provas decisivas do snowboard, incluindo eventos de big air. Também ocorrem finais em algumas distâncias da patinação de velocidade.

19 de fevereiro

Encerramento do torneio feminino de hóquei no gelo, com a disputa da medalha de ouro. O dia também marca finais da patinação artística em duplas.

21 de fevereiro

Finais do curling masculino e partida pela medalha de bronze no hóquei no gelo masculino.

22 de fevereiro

Último dia dos Jogos Olímpicos de Inverno 2026, com: