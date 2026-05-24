Nova temporada do The Best Speaker Brasil abre inscrições em junho com prêmio de R$ 1 milhão

O The Best Speaker Brasil, reality show voltado à formação de palestrantes, abre no dia 1º de junho as inscrições para a temporada de 2026.

A participação é gratuita e aberta a candidatos de todo o país, com possibilidade de inscrever até o dia 31 de julho. O vencedor receberá R$ 1 milhão em prêmios e acesso a uma formação voltada ao mercado de palestras e comunicação.

Criado pela PSA, empresa especializada em curadoria de palestras, o programa reúne provas presenciais, avaliações técnicas, votação popular auditada e apresentações ao vivo.

“O The Best Speaker Brasil nasce para valorizar histórias reais e mostrar que a comunicação tem poder de transformar vidas. A premiação de R$ 1 milhão simboliza o tamanho da oportunidade que queremos criar para novos talentos em todo o país”, afirma Márcio Spagnolo, CEO da PSA.

A proposta do reality é descobrir novos talentos da oratória e ampliar a visibilidade de profissionais interessados em atuar no circuito corporativo de palestras. Além da premiação, o vencedor passa a integrar uma rede de desenvolvimento e posicionamento profissional ligada ao mercado de inovação, negócios e empreendedorismo.

Na edição mais recente, o processo seletivo reuniu mais de 35 mil inscritos. Os participantes passaram por avaliações técnicas e desafios voltados a habilidades como argumentação, concisão, adaptabilidade e impacto na comunicação.

Com jurados e apresentadores ligados às áreas de comunicação, inovação e negócios, o programa busca unir entretenimento e formação profissional em torno do universo da oratória.

Para a próxima temporada, a organização também prevê novas experiências presenciais, ativações e iniciativas voltadas ao treinamento e agenciamento de palestrantes.