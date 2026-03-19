US$ 14 bi e um plano: por que a Noruega está interessada no agro do Brasil

Em meio ao caos internacional, com guerra no Oriente Médio e indefinição tarifária nos Estados Unidos, o Brasil aparece como uma das principais apostas na estratégia de investimentos da Noruega.

Em entrevista à EXAME, Håkon Haugli, CEO da Innovation Norway, braço do governo norueguês para promover inovação e investimentos no exterior, explica por que o agronegócio brasileiro se tornou prioridade para empresas do país, em investimentos que somam 14 bilhões de dólares.

Quais oportunidades a Noruega vê no agronegócio brasileiro, especialmente na agricultura?

A Noruega vê oportunidades enormes no Brasil, principalmente em agricultura digital. A agricultura norueguesa precisou se tornar altamente inovadora, porque apenas 3% das terras do país são cultiváveis, o que levou ao desenvolvimento de tecnologias avançadas, desde genética animal até ferramentas digitais nas fazendas. Esse conhecimento pode ser aplicado no Brasil, que possui escala produtiva e propriedades maiores.

Qual é o papel de empresas norueguesas no setor agrícola brasileiro?

Empresas norueguesas já investem e atuam no setor agrícola brasileiro. A Yara, por exemplo, lidera globalmente a produção de fertilizantes e soluções digitais e mantém presença relevante no país. Esses investimentos ajudam a ampliar a produção local de fertilizantes e podem reduzir a dependência brasileira de importações, embora a indústria ainda dependa de cadeias globais de energia e gás para manter a produção.

Qual é o tamanho dos investimentos da Noruega no Brasil e em quais setores eles se concentram?

Os números de 2025 ainda não foram fechados, mas o dado mais recente mostra que os investimentos noruegueses no Brasil somaram 14 bilhões de dólares em 2024. Além do agronegócio, esses aportes se concentram principalmente nos setores marítimo e de energia — incluindo petróleo, gás e energias renováveis —, áreas que frequentemente se conectam à infraestrutura necessária para o comércio e a produção agrícola.



Por que o Brasil é visto como um destino seguro para investimentos da Noruega?

Empresas norueguesas veem o Brasil como um mercado grande e com forte potencial de crescimento, o que favorece investimentos de longo prazo. Além disso, os dois países compartilham interesses em áreas como transição energética, sustentabilidade e comércio internacional fundamentado em regras. Esse alinhamento reforça a percepção de que o Brasil oferece um ambiente confiável para investimentos.