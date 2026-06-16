Iraque x Noruega: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Iraque e Noruega, apontando cenário de clara vantagem para os noruegueses no jogo desta terça-feira, 16 de junho, pelo Grupo I.

Em termos gerais, a Noruega aparece com 70,7% de chance de vitória contra 11,8% do Iraque, enquanto o empate tem 17,5% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a estreia

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória norueguesa por 2 a 0, com 11,8% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória por 1 a 2 com 11,8%, vitória por 0 a 2 com 10,4%, vitória por 1 a 3 com 9,2% e vitória por 0 a 1 com 8,2%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.