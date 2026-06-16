Esporte

Fase de grupos copa 2026

Iraque x Noruega: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto desta segunda-feira, 15 de junho, pelo Grupo I

Iraque x Noruega: modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto. (Imagem gerada por IA/EXAME)

Iraque x Noruega: modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto. (Imagem gerada por IA/EXAME)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 16 de junho de 2026 às 06h01.

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Iraque e Noruega, apontando cenário de clara vantagem para os noruegueses no jogo desta terça-feira, 16 de junho, pelo Grupo I.

Em termos gerais, a Noruega aparece com 70,7% de chance de vitória contra 11,8% do Iraque, enquanto o empate tem 17,5% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a estreia

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória norueguesa por 2 a 0, com 11,8% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória por 1 a 2 com 11,8%, vitória por 0 a 2 com 10,4%, vitória por 1 a 3 com 9,2% e vitória por 0 a 1 com 8,2%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

Acompanhe tudo sobre:Copa do Mundo

Mais de Esporte

VNL 2026: horário e onde assistir ao jogo de vôlei feminino do Brasil x França nesta quarta

Quando é a próxima corrida da Fórmula 1? Veja data do GP da Áustria

F1 2026: veja como ficou o ranking do Mundial de Construtores após vitória da Ferrari

Fórmula 1 2026: confira a classificação dos pilotos após a vitória de Hamilton na Espanha

Mais na Exame

Mercados

Kinea propõe Dez Mandamentos para o Brasil romper ciclo de baixa produtividade

Mundo

É fácil reabrir o Estreito de Ormuz? Aliados de Trump veem obstáculos

Economia

Copom se reúne com mercado dividido entre corte e pausa do ciclo da Selic

ESG

De carros batidos a celulares quebrados: Zurich transforma 520 toneladas em matéria-prima