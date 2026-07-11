Noruega x Inglaterra: veja as escalações do confronto das quartas de final da Copa do Mundo

A Noruega e Inglaterra já confirmaram as escalações para o confronto válido pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada neste sábado, 11, às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

A seleção da Noruega entrará em campo com Ørjan Nyland; Kristoffer Ajer, David Møller Wolfe e Torbjørn Heggem; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard e Andreas Schjelderup; Alexander Sørloth, Erling Haaland e Julian Ryerson. O técnico é Ståle Solbakken.

Pela Inglaterra, o técnico Thomas Tuchel escalou Jordan Pickford; Ezri Konsa, Nico O'Reilly, John Stones e Marc Guéhi; Declan Rice, Elliot Anderson e Jude Bellingham; Harry Kane, Anthony Gordon e Noni Madueke.

A Noruega garantiu vaga nas quartas de final após derrotar o Brasil por 2 a 1 nas oitavas, resultado que manteve a equipe na disputa pelo título e assegurou sua presença entre as oito melhores seleções da competição.

A Inglaterra também avançou na fase eliminatória ao vencer o México por 3 a 2. O triunfo confirmou a classificação da equipe inglesa para o duelo contra os noruegueses nas quartas de final do Mundial.

Segredo da Noruega para vencer a Inglaterra

O técnico da seleção da Noruega, Stale Solbakken, afirmou nesta sexta-feira que sua equipe precisa manter a identidade apresentada ao longo da Copa do Mundo para superar a Inglaterra nas quartas de final. O confronto será disputado neste sábado, em Miami, e vale uma vaga nas semifinais do torneio.

Na entrevista coletiva realizada na véspera da partida, o treinador destacou que a seleção norueguesa não deve alterar sua maneira de atuar diante dos ingleses.

"Gostaria de ver uma equipe normal, que jogue aproveitando os seus pontos fortes e que sejamos nós mesmos, como temos sido durante todo o torneio", ressaltou o treinador na entrevista coletiva de véspera da partida, em Miami.

Para Solbakken, o equilíbrio defensivo será importante, mas a prioridade é manter o estilo ofensivo e a coragem para propor o jogo.

"Precisamos defender corretamente, mas o mais importante para mim é que sejamos nós com a bola, e que nos atrevamos a jogar o nosso futebol", acrescentou.

A partida será disputada no Hard Rock Stadium, a partir das 17h no horário local (18h de Brasília). A previsão é de sensação térmica próxima dos 40 graus Celsius durante o jogo, cenário que deve aumentar o desgaste físico das duas equipes.

Segundo o treinador, controlar a posse de bola será um fator importante para reduzir o desgaste ao longo da partida. Ainda assim, ele acredita que a Inglaterra tentará adotar a mesma estratégia.

"Ambas as equipes precisam ser capazes de manter a posse. Caso contrário, será um jogo muito longo", advertiu.

Apesar da confiança no desempenho da Noruega, Solbakken classificou a Inglaterra como favorita ao confronto. Na avaliação do técnico, a seleção inglesa chega mais pressionada pela expectativa de classificação, enquanto os noruegueses disputam as quartas de final pela primeira vez em uma Copa do Mundo.

"Acho que toda a nação viveu momentos incríveis nas últimas três semanas. Você sente que o país inteiro está por trás de nós", afirmou Solbakken sobre as emoções que sentiram desde o início da Copa do Mundo.

O treinador acrescentou que o elenco está tranquilo antes do confronto, mas motivado para buscar uma vaga entre os quatro melhores da competição.

"Acho que cada partida nesta Copa do Mundo tem sido a mais importante, a maior para o futebol norueguês, especialmente depois de passar para a fase eliminatória. Portanto, esta é a terceira partida mais importante", sentenciou o técnico norueguês.

Quem avançar no duelo entre Noruega e Inglaterra enfrentará, na próxima quarta-feira, o vencedor da partida entre Suíça e Argentina pelas semifinais da Copa do Mundo.