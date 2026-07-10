Esporte

Fase de grupos copa 2026

Técnico da Noruega revela a estratégia para eliminar a Inglaterra na Copa

Técnico Stale Solbakken afirma que a seleção precisa manter seu estilo de jogo para buscar uma vaga nas semifinais

O técnico da Noruega, Stale Solbakken, comemora com os torcedores após vencer a partida das oitavas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Brasil e Noruega, em East Rutherford, Nova Jersey, EUA, em 5 de julho de 2026. ( EFE/EPA/OLGA FEDOROVA/EFE)

O técnico da Noruega, Stale Solbakken, comemora com os torcedores após vencer a partida das oitavas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Brasil e Noruega, em East Rutherford, Nova Jersey, EUA, em 5 de julho de 2026. ( EFE/EPA/OLGA FEDOROVA/EFE)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 10 de julho de 2026 às 22h36.

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O técnico da seleção da Noruega, Stale Solbakken, afirmou nesta sexta-feira que sua equipe precisa manter a identidade apresentada ao longo da Copa do Mundo para superar a Inglaterra nas quartas de final. O confronto será disputado neste sábado, em Miami, e vale uma vaga nas semifinais do torneio.

Na entrevista coletiva realizada na véspera da partida, o treinador destacou que a seleção norueguesa não deve alterar sua maneira de atuar diante dos ingleses.

"Gostaria de ver uma equipe normal, que jogue aproveitando os seus pontos fortes e que sejamos nós mesmos, como temos sido durante todo o torneio", ressaltou o treinador na entrevista coletiva de véspera da partida, em Miami.

Para Solbakken, o equilíbrio defensivo será importante, mas a prioridade é manter o estilo ofensivo e a coragem para propor o jogo.

"Precisamos defender corretamente, mas o mais importante para mim é que sejamos nós com a bola, e que nos atrevamos a jogar o nosso futebol", acrescentou.

A partida será disputada no Hard Rock Stadium, a partir das 17h no horário local (18h de Brasília). A previsão é de sensação térmica próxima dos 40 graus Celsius durante o jogo, cenário que deve aumentar o desgaste físico das duas equipes.

Segundo o treinador, controlar a posse de bola será um fator importante para reduzir o desgaste ao longo da partida. Ainda assim, ele acredita que a Inglaterra tentará adotar a mesma estratégia.

"Ambas as equipes precisam ser capazes de manter a posse. Caso contrário, será um jogo muito longo", advertiu.

Apesar da confiança no desempenho da Noruega, Solbakken classificou a Inglaterra como favorita ao confronto. Na avaliação do técnico, a seleção inglesa chega mais pressionada pela expectativa de classificação, enquanto os noruegueses disputam as quartas de final pela primeira vez em uma Copa do Mundo.

"Acho que toda a nação viveu momentos incríveis nas últimas três semanas. Você sente que o país inteiro está por trás de nós", afirmou Solbakken sobre as emoções que sentiram desde o início da Copa do Mundo.

O treinador acrescentou que o elenco está tranquilo antes do confronto, mas motivado para buscar uma vaga entre os quatro melhores da competição.

"Acho que cada partida nesta Copa do Mundo tem sido a mais importante, a maior para o futebol norueguês, especialmente depois de passar para a fase eliminatória. Portanto, esta é a terceira partida mais importante", sentenciou o técnico norueguês.

Quem avançar no duelo entre Noruega e Inglaterra enfrentará, na próxima quarta-feira, o vencedor da partida entre Suíça e Argentina pelas semifinais da Copa do Mundo.

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