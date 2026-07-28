Roberto Mancini irá comandar seleção da Itália

Roberto Mancini será técnico da seleção italiana pela segunda vez e terá o objetivo de revitalizar a Azzurra, que ficou de fora das últimas três Copas do Mundo. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 28, por Giovanni Malagò, presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC).

Paolo Maldini, diretor técnico que ameaçou renunciar caso Mancini fosse nomeado, foi substituído por Claudio Ranieri.

Histórico na seleção

Mancini, atualmente com 61 anos, esteve à frente da seleção italiana entre 2018 e 2023. Após esse período, assumiu o comando da equipe da Arábia Saudita por um ano e deixou o cargo em outubro de 2024.

Recentemente, Roberto Mancini atuou como técnico do clube qatariano Al-Sadd. O italiano assinou um contrato de dois anos em novembro do ano passado.

Agora, ele volta sua atenção para a seleção nacional e a missão de restaurar a glória italiana no futebol internacional.

Momento de crise

O futebol italiano passa por um momento de crise após a seleção nacional ficar fora da terceira Copa do Mundo seguida.

Recentemente, Leonardo e Paolo Maldini, ex-jogadores, foram anunciados como diretores da seleção, mas pediram demissão na segunda-feira, apenas 16 dias depois de assumirem os cargos.

O motivo teria sido a contratação de Pirlo para assumir a seleção italiana e o nome ter sido vetado pelo jogador ser patrocinado por uma casa de aposta russa, fato que desagradou a dupla.