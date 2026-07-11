Noruega x Inglaterra pode ser cancelado devido a calor extremo nos EUA

O confronto entre Noruega e Inglaterra, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo e marcado para as 18h (horário de Brasília) deste sábado, 11, no Hard Rock Stadium, em Miami, corre o risco de não começar no horário previsto.

As altas temperaturas registradas na Flórida podem provocar atraso no início da partida ou até mesmo o adiamento do duelo.

A possibilidade foi divulgada pelo veículo britânico Daily Mail, que informou a emissão de um alerta de risco elevado de calor para a região onde o jogo será realizado.

Para o horário da partida, a previsão indica temperaturas entre 29°C e 32°C. A sensação térmica, por sua vez, pode atingir até 44°C.

A FIFPRO, sindicato mundial que representa os jogadores de futebol profissional, recomenda que partidas sejam atrasadas ou adiadas quando a temperatura local supera 28°C.

Desde o planejamento da competição, a Fifa já considerava o impacto do calor e, por isso, adotou duas paradas obrigatórias para hidratação em todas as partidas da Copa do Mundo. Apesar da medida, até o momento, nenhum confronto precisou ter o início adiado ou foi cancelado em razão das temperaturas elevadas.

As interrupções registradas durante o torneio ocorreram por outro motivo. Em alguns jogos, o cronograma foi alterado devido a alertas de tempestade, e não por causa do calor.