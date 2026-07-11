Esporte

Fase de grupos copa 2026

Noruega x Inglaterra pode ser cancelado devido a calor extremo nos EUA

Previsão indica sensação térmica de até 44°C no horário da partida entre Noruega e Inglaterra

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 11 de julho de 2026 às 17h17.

Última atualização em 11 de julho de 2026 às 17h20.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

O confronto entre Noruega e Inglaterra, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo e marcado para as 18h (horário de Brasília) deste sábado, 11, no Hard Rock Stadium, em Miami, corre o risco de não começar no horário previsto.

As altas temperaturas registradas na Flórida podem provocar atraso no início da partida ou até mesmo o adiamento do duelo.

A possibilidade foi divulgada pelo veículo britânico Daily Mail, que informou a emissão de um alerta de risco elevado de calor para a região onde o jogo será realizado.

Para o horário da partida, a previsão indica temperaturas entre 29°C e 32°C. A sensação térmica, por sua vez, pode atingir até 44°C.

A FIFPRO, sindicato mundial que representa os jogadores de futebol profissional, recomenda que partidas sejam atrasadas ou adiadas quando a temperatura local supera 28°C.

Desde o planejamento da competição, a Fifa já considerava o impacto do calor e, por isso, adotou duas paradas obrigatórias para hidratação em todas as partidas da Copa do Mundo. Apesar da medida, até o momento, nenhum confronto precisou ter o início adiado ou foi cancelado em razão das temperaturas elevadas.

As interrupções registradas durante o torneio ocorreram por outro motivo. Em alguns jogos, o cronograma foi alterado devido a alertas de tempestade, e não por causa do calor.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoNoruegaInglaterraFutebol

Mais de Esporte

Noruega x Inglaterra: veja as escalações do confronto das quartas de final da Copa do Mundo

Quem vai às quartas de final da Copa? Veja a projeção do supercomputador da Opta

Por que a Globo não vai transmitir nenhum jogo da Copa neste sábado?

Quem a Argentina pode enfrentar se vencer a Suíça na Copa do Mundo neste sábado

Mais na Exame

Esporte

Noruega x Inglaterra: veja as escalações do confronto das quartas de final da Copa do Mundo

Mercados

'Implante de Ozempic': essa empresa quer garantir manutenção da perda de peso

Mundo

Trump cobra corte de preços de companhias americanas antes das eleições de novembro

ESG

Diversidade: direitos, inovação e estratégia de negócio