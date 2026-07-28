Entidade admite erro em expulsão de Embolo contra a Argentina na Copa do Mundo

O International Football Association Board (IFAB), entidade responsável pelas regras do futebol, reconheceu que a expulsão do atacante suíço Breel Embolo diante da Argentina, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, foi resultado de uma aplicação incorreta do protocolo do árbitro de vídeo (VAR).

Segundo esclarecimento divulgado pelo órgão, Embolo não deveria ter recebido o segundo cartão amarelo após uma revisão de vídeo que entendeu ter havido simulação do atacante na disputa com o meio-campista argentino Leandro Paredes. A decisão ocorreu aos 72 minutos de jogo, pouco depois de a Suíça empatar a partida em 1 a 1.

A expulsão teve impacto direto no andamento do confronto. Com um jogador a mais, a Argentina acabou vencendo por 3 a 1 na prorrogação e avançou às semifinais. O lance gerou forte repercussão e alimentou reclamações sobre a arbitragem, incluindo críticas de jogadores e integrantes da comissão técnica da seleção do Egito, que questionaram supostos benefícios à equipe liderada por Lionel Messi ao longo da competição.

Em comunicado divulgado na segunda-feira, o IFAB explicou que o protocolo utilizado pelos árbitros de vídeo não permitia aquele tipo de intervenção. A entidade ressaltou que a ferramenta de correção por “erro de identificação” não poderia ser aplicada naquela situação durante a Copa do Mundo, embora a possibilidade esteja sendo analisada para futuras competições.

“Ainda assim, não é permitido usar o protocolo dessa maneira até a conclusão dessa revisão”, afirmou o conselho em nota oficial.

Como foi o lance

No lance em questão, Embolo caiu na área após um contato com Paredes, que inicialmente foi punido com cartão amarelo. Após a análise das imagens, a equipe responsável pelo VAR comunicou ao árbitro que não havia falta do jogador argentino. Com isso, a advertência foi retirada de Paredes e aplicada ao atacante suíço por simulação.

Como Embolo já havia recebido um cartão amarelo anteriormente, a nova punição resultou em sua expulsão.

O IFAB destacou que essa não é a finalidade da regra de “erro de identificação”. Atualmente, o mecanismo existe apenas para corrigir situações em que um cartão é mostrado ao atleta errado, sem permitir a revisão ou alteração da infração original.

De acordo com a entidade, o cartão “só pode ser revisado para determinar a identidade do jogador que cometeu a infração pela qual foi punido, e a falta em si não pode ser revisada nem modificada”.

Reclamação dos europeus

Após a eliminação da Suíça, o técnico Murat Yakin criticou duramente a decisão da arbitragem. Em entrevista concedida após a partida, disputada em Kansas City, o treinador afirmou que o lance comprometeu diretamente o desempenho de sua equipe.

“O árbitro tomou a decisão errada. Sei que vão proteger o árbitro deles, mas essa regra destruiu o nosso jogo hoje. Isso é muito doloroso, e ser eliminado dessa forma dói bastante”, declarou.

O IFAB informou ainda que uma revisão mais ampla dos protocolos do VAR está em andamento desde março. A entidade reconhece que casos semelhantes ao de Embolo fazem parte das discussões sobre possíveis ajustes futuros nas regras relacionadas à tecnologia.

Com sede em Zurique, o International Football Association Board é formado por representantes indicados pela Fifa e pelas quatro associações britânicas de futebol. O grupo se reúne anualmente, geralmente entre fevereiro e março, para definir alterações nas Leis do Jogo, que passam a valer nos principais torneios internacionais e nas temporadas subsequentes.