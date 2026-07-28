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Fase de grupos copa 2026

Cucurella cumpre promessa e faz tatuagem do técnico da Espanha após título da Copa

Lateral da Espanha havia prometido homenagear o treinador Luis de la Fuente em caso de conquista da Copa do Mundo de 2026

Cucurella: jogador foi um dos destaques da Espanha na Copa do Mundo ( (Foto: Franck Fife / AFP))

Cucurella: jogador foi um dos destaques da Espanha na Copa do Mundo ( (Foto: Franck Fife / AFP))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 28 de julho de 2026 às 14h18.

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Marc Cucurella levou até as últimas consequências uma promessa feita durante a campanha da Espanha na Copa do Mundo de 2026. Campeão do torneio com a seleção espanhola, o lateral-esquerdo tatuou o rosto do técnico Luis de la Fuente, cumprindo o compromisso que havia assumido caso a equipe conquistasse o título.

Ainda durante a competição, o defensor revelou que pretendia homenagear o treinador, responsável por comandar a geração que conquistou a Eurocopa e, posteriormente, o Mundial.

"Se ganharmos a Copa do Mundo, farei uma tatuagem do rosto de Luis de la Fuente. Pequena, mas será uma boa lembrança", afirmou Cucurella em junho, antes da reta final do torneio.

A homenagem acabou saindo do papel e foi realizada nesta terça-feira, 28, poucos dias depois da conquista espanhola. O lateral, que recentemente deixou o Chelsea para acertar sua transferência ao Real Madrid, compartilhou o resultado da tatuagem.

Cucurella fez outras promessas após título

No entanto, essa não foi a única promessa feita pelo jogador durante a Copa. Às vésperas da decisão contra a Argentina, Cucurella também afirmou que encerraria sua trajetória com a seleção caso levantasse o troféu.

"Se ganharmos a Copa, ligo para o Luís no dia seguinte e digo para ele não contar mais comigo. Com uma Eurocopa e uma Copa do Mundo, não posso conquistar algo maior", declarou em entrevista à Movistar.

Enquanto a tatuagem já se tornou realidade, ainda não há confirmação sobre a aposentadoria internacional. A expectativa agora é saber se o lateral cumprirá também a segunda promessa feita durante a campanha, que terminou com a Espanha no topo do futebol mundial.

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