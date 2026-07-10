Esporte

Fase de grupos copa 2026

Ingressos para Noruega x Inglaterra são vendidos por mais de R$ 40 milhões em plataforma da Fifa

Classificação da Noruega sobre o Brasil e vitória inglesa diante do México elevaram a procura por entradas para o confronto

Partida em Miami registra alta procura e tem bilhetes anunciados por valores que chegam a cerca de R$ 43 milhões (Jewel SAMAD / AFP)

Partida em Miami registra alta procura e tem bilhetes anunciados por valores que chegam a cerca de R$ 43 milhões (Jewel SAMAD / AFP)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 10 de julho de 2026 às 16h29.

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A definição das quartas de final entre Noruega e Inglaterra movimentou a procura por ingressos da Copa do Mundo após a classificação da equipe de Erling Haaland sobre o Brasil e a vitória inglesa diante do México.

O interesse pelo confronto alcançou um patamar incomum: um ingresso para a partida, marcada para Miami, foi anunciado por mais de US$ 8 milhões na plataforma oficial de revenda da Fifa, valor equivalente a aproximadamente R$ 43 milhões.

De acordo com o jornal britânico "Evening Standard", um bilhete da categoria 1 foi colocado à venda por US$ 8,05 milhões, cerca de 5,99 milhões de libras. Embora a partida esteja com os ingressos esgotados, a publicação relata que novas unidades passaram a surgir no sistema oficial de revenda, enquanto alguns vendedores tentam aproveitar a alta demanda para obter lucro.

Os valores elevados não se limitaram ao ingresso mais caro. Segundo o "Evening Standard", os bilhetes da categoria 1 estavam disponíveis por preços entre US$ 3.214 e US$ 8,05 milhões. Na categoria 2, havia entradas anunciadas por até US$ 103,5 mil. Já na categoria 3, os preços variavam entre US$ 2.875 e US$ 57,5 mil.

O modelo de comercialização de ingressos da atual edição da Copa do Mundo já vinha sendo questionado por torcedores. A Football Supporters’ Association, entidade que representa fãs da Inglaterra e do País de Gales, criticou o sistema de revenda adotado pela Fifa e afirmou que a entidade cobra taxas tanto dos compradores quanto dos vendedores. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, defendeu a política de preços ao afirmar que a revenda de ingressos por valores elevados faz parte da realidade do mercado norte-americano e é permitida pela legislação local.

A expectativa em torno do duelo também ajuda a explicar a procura intensa por entradas. A Inglaterra busca uma vaga em mais uma semifinal de Copa do Mundo com Jude Bellingham e Harry Kane como principais referências da equipe. Do outro lado, a Noruega disputa a melhor campanha de sua história no torneio e chega às quartas de final após eliminar o Brasil, resultado que colocou Haaland entre os principais protagonistas da competição.

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